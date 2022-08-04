直播预告：口腔正畸，那些你不知道的事儿

拥有一口整齐美观的牙齿不仅有利于身体健康，更会增加一个人的自信。随着经济条件的提升，越来越多人开始关注自身的口腔健康和美观。口腔正畸方面需要注意哪些问题？

8月5日14:00，浙江大学医学院附属口腔医院主任医师、博士研究生导师施洁珺将做客直播间，以“口腔正畸，那些你不知道的事儿”为话题与大家进行交流。

嘉宾简介:

施洁珺，浙江大学医学院附属口腔医院主任医师、博士研究生导师。浙江省口腔正畸技术指导中心主任、浙大口腔医院口腔正畸学科主任、北京大学博士。中华口腔医学会正畸专委会常委、浙江省口腔医学会正畸专委会主任委员。

对严重儿童牙列畸形、前突、反合、面部偏斜、颅面发育不良等疑难病例有丰富的临床经验；在省内开展自锁托槽高效矫治技术、无托槽隐形矫治技术，颞下颌关节与咬合功能重建多学科联合诊治。擅长成人美观隐形矫正治疗与颞下颌关节紊乱病相关正畸咬合重建治疗。

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