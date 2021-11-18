直播预告：心肌梗死的防治与疾病管理

《中国心血管健康与疾病报告2020》推算，我国心血管病现患人数已高达3.3亿。为提高公众对心梗严重性与防治重要性的认知，普及急性心肌梗死的规范化救治流程，2014年，我国首次成立了“心梗救治日”，确定每年的11月20日为“中国1120心梗救治日”。

11月20日14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院阜外医院冠心病中心主任吴永健进行视频直播，为您科普心肌梗死诊疗及日常护理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

吴永健，北京协和医学院长聘教授、博士研究生导师。中国医学科学院阜外医院心血管内科主任医师，冠心病中心主任、结构性心脏病中心副主任、冠心病二病区病区主任。阜外医院学术委员会委员。兼任厦门市中医院心内科主任、北京第一康复医院心肺康复中心主任。中国老年瓣膜性心脏病研究（CHINA-DVD）牵头人。中国医学科学院经导管瓣膜性心脏病创新治疗技术项目的首席专家。曾任中华医学会心血管病分会青年委员会副主任委员，现任中华医学会心血管病分会委员、动脉粥样硬化及冠心病学组副组长，中国医师协会心血管病分会常委、结构性心脏病学组组长。《中华心血管病杂志》、《中国循环杂志》、《中国介入心脏病杂志》编委。

擅长：主要从事冠心病和老年瓣膜性心脏病介入治疗及其相关研究。

如何收看直播：

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