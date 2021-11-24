1到100万 中国新冠药物从论文“落地”成订单

“JS016与跨国药企礼来制药另一款抗体联用已在全球15个国家获得紧急使用授权，在全球分配药物超过50万剂，订单超过100万剂。”11月22日，中科院微生物研究所研究员严景华对科技日报记者表示，通过与国际药企开展合作，其团队的研发成果已经在全球用于新冠感染者的救治。

时钟拨回2020年5月26日，与这一药物发现相关的论文才刚刚发表在《自然》杂志上。文章介绍了两种高活性抗体，其中一种在灵长类动物试验中能够有效抑制病毒的感染。论文写道：“我们的研究结果表明，CB6（产品名为JS016）作为临床用药的候选者值得进一步研究。”

从1篇论文到50万剂用于一线救治的新药，再到100万剂订单，我国新冠特效药研发此次用了仅仅一年左右时间，这在创新药物研发历史上写下了浓墨重彩的一笔。

“蒙住”病毒，“精选”“精雕”获得抗体分子

“新冠病毒‘进门’要有‘钥匙’打开细胞上的‘锁’，这个相互作用的过程之后，病毒的膜囊和细胞膜融合，前者将遗传物质释放到了细胞里，形成新病毒后释放到细胞外，再侵染别的细胞。”严景华告诉科技日报记者，这个过程中有很多步骤可以作为药物的靶点加以利用。

JS016就是利用了“钥匙”这个靶点，严景华形象地将药物作用原理比作“蒙钥匙”。

“蒙钥匙”的中和抗体是从患者的外周血记忆性B细胞中通过单细胞技术“精挑细选”找到的。非常有趣的是，病毒的蛋白在“插钥匙”前后形态会变，像是有“弹开钥匙”的动作。为了确保分离到的抗体“蒙住”钥匙，团队将病毒（表面蛋白）—抗体复合物与病毒（表面蛋白）—细胞受体复合物进行了分析，先在结合动力方面证明前者的结合力确实比后者强大；后又在结构方面证明抗体与受体在病毒蛋白上结合位点重叠，有“占位”效果。因此，抗体能够阻断“钥匙”插入“锁眼”中，病毒就无法通过这个门进入细胞。

严景华表示，成为临床药物的抗体分子需要尽力做到“无懈可击”，基础研究必须考虑周全。例如，为了避免抗体到体内变成“坏抗体”，团队还对分离出来的中和抗体进行了“精雕”，大大降低了使用安全性方面的风险。

4个名称，揭示通往临床的3步走

十年、十数亿美金、大量人力投入，是一个创新药从实验室完成转化的常规成本，仅靠研发团队的力量往往难以应对。

那么，一个创新药究竟该如何高效走完从实验室研发到产业化的道路？这项命题在中国的创新药研发中，至今没有成熟的道路。

JS016给出了自己的模式，从它3个不同阶段的名称（CB6、JS016、LY-CoV-016）上可以略知一二。

CB6是它在实验室研究阶段的名字。疫情初期，在科技部、中科院专项支持下，严景华团队与中国科学院院士高福团队合作开启研究工作，分离鉴定出几十个全人源抗体基因，经过反复试验比较，于2020年2月下旬筛选出了具有高效中和活性的抗体药物。

2020年3月，中科院微生物所与君实生物签订协议，授权君实生物对CB6进行产业化研发，此时，该药物进入君实的开发管线，名字变为JS016。

2020年5月，君实生物和跨国药企礼来制药达成协议，共同开发JS016抗体，迈出在海外开启临床试验和紧急使用的转化落地之路。此时，该药物又进入礼来的开发管线，名字变为LY-CoV-016。

2020年6月5日，JS016获得国内首个新冠单抗临床试验批件，也是国际上第一个在健康人体开展的规范临床试验新冠单抗。3天后，美国食品药品监督管理局（FDA）也批准LY-CoV-016进入临床试验，该抗体通用名命名为etesevirmab（埃特司韦单抗）。

科研成果要落地才能真正完成面向人民生命健康的使命。在此前接受科技日报记者采访时，中国科学院院士高福曾表示，没有科研人员的原创探索，就不会有药物的从头创新，但它变成产品，需要和有开发研发能力的企业合作，政府的政策再跟上，最后才能真正落地。应对疫情，通过国家应急项目和科研攻关组，将大学、科研机构、企业、政府、金融都整合在一起，我国新冠特效药成果才能避免“纸上谈兵”，应用于全球的疫情控制。

新药获得世界性认可，新研究仍在进行

资料显示，2021年2月，FDA批准了埃特司韦单抗（JS016）和巴尼韦单抗（礼来研发的另一药物）双抗体疗法的紧急使用；9月，FDA再次批准了双抗体疗法新的紧急使用授权，许可其用于预防某些高危人群感染新冠病毒。

来自美国、欧盟等地的采购协议也在不断增加，目前使用已超过50万剂，订单超过100万剂。

从1到100万、从基础研究到新药获批紧急使用，我国自主知识产权新冠肺炎治疗抗体新药JS016的安全性、有效性获得了世界性认可。

新的研究仍在继续。“等我们有新进展再深入采访。”严景华在回应科技日报记者时表示，正在进行另一个药物的临床前研发，原理是把在细胞上的“锁眼”给堵住。

科技日报记者查阅文献发现，相关论文已于2021年8月20日发表在《自然·通讯》上，论文首次报道了一种能够抵抗变异株的、靶向人体细胞受体的中和抗体。另一个从1到100万的故事正在徐徐展开……（张佳星）