直播预告：冠心病“药”注意

冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病，通常被称为“冠心病”。冠心病由于病因无法根除，因此无法真正治愈，而且还可能反复发作、进行性加重。

4月26日15:00，北京大学人民医院心内科主任医师刘健将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就冠心病诊治的相关问题进行分享。

专家简介：

刘健，北京大学人民医院心血管内科主任医师、教授、博士研究生导师。美国哥伦比亚大学医学中心/心血管研究基金会血管内超声博士后，美国心脏病学院专家会员（FACC），欧洲心脏病协会专家会员（FESC），美国血管造影及介入治疗协会专家会员（FSCAI）。主持国家自然科学基金重点项目等多项国家级课题，在中华医学会心血管内科分会等国内近40个学术团体内兼职，担任中华心血管病杂志等多家国内核心期刊的编委或通讯编委。

擅长：冠心病的诊断和治疗，冠脉介入治疗，冠脉腔内影像学和功能学检查；冠心病无创检查(FFRCT)；急性心肌梗死的诊断和治疗；顽固性高血压的介入治疗。

送福利！为感谢广大网友对人民好医生科普直播的陪伴与支持，本场直播我们将抽取30位提交留言的网友进行赠书留念，所赠图书为《拯救心脏》，快来参与吧！《拯救心脏》是刘健教授带领团队创作的第一本医学漫画科普书籍，该书由科学技术文献出版社于2021年出版，从书中可以了解心血管健康的方方面面，包括发病前的预防，症状的诊断以及患病后的治疗，把枯燥的理论、生硬的治疗措施，融入到一个个看得见，想象得到的漫画场景之中，使大众畅读漫画的同时可以了解更多的心血管病知识，学会如何呵护心脏。

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