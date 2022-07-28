国家卫健委发布36项新食品安全国家标准

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，根据《食品安全法》规定，国家卫生健康委、市场监管总局联合印发2022年第3号公告，发布36项新食品安全国家标准和3项修改单。

主要包括：《食品中污染物限量》（GB2762-2022）1项污染物标准、《饮料》（GB7101-2022）等3项食品产品标准、《洗涤剂》（GB14930.1-2022）等3项食品相关产品标准、《食品添加剂 丁香酚》（GB1886.129-2022）等11项食品添加剂质量规格标准、《食品营养强化剂 二十二碳六烯酸油脂（金枪鱼油）》（GB1903.26-2022）等9项食品营养强化剂质量规格标准、《食品中二氧化硫的测定》（GB5009.34-2022）等9项检验方法标准，以及《食品添加剂 蜂蜡》（GB1886.87-2015）第1号修改单等3项食品添加剂质量规格修改单。

国家卫生健康委表示，上述食品安全国家标准的制定、修订符合法律法规规定，充分考虑群众健康权益，兼顾食品产业发展需求，参考国际相关法规、标准和通行做法，为食品安全监管所需，标准制定、修订过程充分征求了社会各方意见并向世贸组织通报。上述标准文本可在食品安全国家标准数据检索平台（https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db）查阅下载。

“吃得安全”、“吃得健康”是人民群众美好生活的重要内容。今年6月27日，国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司司长刘金峰在新闻发布会上表示，截至目前，已发布食品安全国家标准1419项，包含2万余项指标，涵盖了从农田到餐桌、从生产加工到产品全链条、各环节主要的健康危害因素，保障包括儿童老年等全人群的饮食安全。标准体系框架既契合中国居民膳食结构，又符合国际通行做法。