打造最严谨标准体系 我国已发布食品安全国家标准1419项

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）国家卫健委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来食品安全和营养健康工作进展与成效。

国家卫生健康委新闻发言人胡强强表示，食品安全和营养关系到每个家庭、每个人的健康，居民营养状况也是反映国家经济社会发展和人群健康素质的重要指标。近年来，随着健康中国建设的推进和食品安全最严谨的标准落实，食品安全和营养健康工作取得积极进展和明显成效。

“吃得安全”、“吃得健康”是人民群众美好生活的重要内容。国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司司长刘金峰介绍，党的十八大以来，食品安全和营养健康各项工作取得积极进展。

一是全面打造最严谨标准体系，吃得放心有章可依。截至目前，已发布食品安全国家标准1419项，包含2万余项指标，涵盖了从农田到餐桌、从生产加工到产品全链条、各环节主要的健康危害因素，保障包括儿童老年等全人群的饮食安全。标准体系框架既契合中国居民膳食结构，又符合国际通行做法。我国连续15年担任国际食品添加剂、农药残留国际法典委员会主持国，牵头协调亚洲食品法典委员会食品标准工作，为国际和地区食品安全标准研制与交流发挥了积极作用。

二是着力强化风险监测评估能力，及时预警维护健康。建立了国家、省、市、县四级食品污染和有害因素监测、食源性疾病监测两大监测网络以及国家食品安全风险评估体系。食品污染和有害因素监测已覆盖99%的县区，食源性疾病监测已覆盖7万余家各级医疗机构。食品污染物和有害因素监测食品类别涵盖我国居民日常消费的粮油、蔬果、蛋奶、肉禽、水产等全部32类食品。

三是主动践行大食物观，助力“吃得安全”向“吃得健康”提升。大力推进国民营养计划和健康中国合理膳食行动。加强对一般人群和婴幼儿、孕产妇、老年人等特殊重点人群的科普宣教，广泛开展合理膳食指导服务。组织建设一批营养健康餐厅、食堂、学校等试点示范。

近年来，按照“最严谨的标准”要求，国家卫生健康委完善了以风险监测评估为基础的标准研制制度，建立了多部门多领域合作的标准审查机制，持续制定、修订、完善食品安全标准。

刘金峰介绍，目前我国的食品安全标准体系分为通用标准、产品标准、生产经营规范和检验方法四大类，覆盖从原料到餐桌全过程。其中，例如食品中污染物、真菌毒素、标签和食品添加剂使用等通用标准和乳品标准、肉制品等产品标准，主要限定各类食品及原料中安全指标；检验方法标准是配套安全指标制定的检验方法；生产经营规范标准侧重过程管理，对食品生产经营过程提出规范要求。四类标准相互衔接，从不同角度管控食品安全风险。