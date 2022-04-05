三款新冠疫苗获批临床试验

北京青年报记者了解到，近两日，已经有三款新冠疫苗获得国家药品监督管理局颁发的临床试验批准文件，其中两款为mRNA疫苗。

4月4日，港股康希诺生物发布公告称，其集团开发的新型冠状病毒mRNA疫苗已获得国家药品监督管理局药物临床试验批件。康希诺生物表示，临床前研究结果显示，该款疫苗可以诱导出针对多种世界卫生组织认定的重要变异株(包括当前流行株)的高滴度的中和抗体，与以原型株为基础开发的现有新冠疫苗相比广谱性更强，可以更有效地保护机体免受现有变异株的感染。

4月3日晚，石药集团也公告称，其开发的新型冠状病毒mRNA疫苗SYS6006已获国家药监局批准开展临床研究。同一天早些时，国药集团中国生物则宣布，其二代重组蛋白新冠疫苗获得国家药品监督管理局颁发的临床试验批准文件。

值得关注的是，此次获批进入临床试验的三款疫苗中有两款是mRNA新冠疫苗。基于mRNA技术的新冠疫苗在全球新冠疫情大背景下一战成名，国外已经形成了Moderna、BioNTech、CureVac的三巨头局面。其中BioNTech与辉瑞达成合作，根据辉瑞2021年年报，该疫苗年收入超360亿美元，成为全球新“药王”。

目前，国内走在最前面的是沃森生物和艾博生物合作的mRNA新冠疫苗，目前处于三期临床试验阶段。该疫苗还在进行第三针加强针相关研究。文/本报记者 张鑫