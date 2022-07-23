我国新冠病毒疫苗接种剂量是如何选择的？官方详解

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

对于有观点认为，我国的新冠病毒疫苗接种剂量偏小导致保护效力不足，科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志表示，疫苗剂量的选择是疫苗研发过程中的一个很重要的问题。在临床前动物实验阶段和临床试验阶段，都会设置不同的剂量进行探索研究，然后综合评价不同剂量的安全性、有效性和免疫原性数据，然后从中选出最佳剂量。

我国新冠疫苗研发过程中，综合动物保护性试验和人体Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验数据，显示了灭活疫苗在3-5微克的安全性良好，抗体阳转率接近百分之百，抗体滴度达到预期规定要求。也就是说，其安全性、有效性指标符合国家规定的标准。

王军志说，事实证明这个剂量选择是对的，我们国家人口众多，基础疾病的人群数量也比较大，所以必须把安全性放在重要位置。在有效性方面，现在有一个香港真实世界的保护效果研究数据显示，3针灭活疫苗与3针国外生产的mRNA疫苗，对重症和死亡的保护效果相当，均超过97%。

另外，关于我国儿童的剂量与成人剂量是相同的问题，王军志表示，我国在3-17岁的未成年人采用和成人一样的剂量，这都是根据临床试验的数据确定的。在历史上其他的灭活疫苗，包括灭活脊髓灰质炎疫苗、狂犬疫苗、甲肝等多种疫苗，都是按照临床研究的结果确定儿童剂量和成人剂量是一致的，上市多年来使用的经验，证实了儿童使用和成人同样的剂量是安全有效的。

“我们注意到国外两家公司的mRNA疫苗，成人剂量用的是30微克和100微克，儿童采用成人三分之一的剂量。主要是根据其疫苗自身特点，经过临床安全性、有效性的研究结果来做的选择。所以不同技术路线生产的疫苗，由于成分不同，在体内引发免疫反应的机制也不一样，所以在剂量方面没有可比性。”王军志说。