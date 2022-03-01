国产脊髓灰质炎灭活疫苗通过世卫组织预认证 可供联合国系统采购

国家药监局官网截图

人民网北京3月1日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，近日，世界卫生组织表示，国药集团中国北京生物制品研究所的Sabin株（Vero细胞）脊髓灰质炎灭活疫苗（sIPV）通过预认证，可供联合国系统采购。

国家药监局表示，此次国药中生脊髓灰质炎灭活疫苗通过世界卫生组织预认证，成为第七个通过预认证的中国国产疫苗，标志着中国疫苗产品的监管、研制和生产体系及产品质量获得了国际的认可，也将为全球消灭骨髓灰质炎疾病作出重大贡献。

国家药监局官网资料显示，疫苗国家监管体系评估是世界卫生组织考察一个国家疫苗监管能力的重要工具，是一个国家疫苗监管能力和水平的重要证明。世界卫生组织规定，只有通过疫苗国家监管体系全项评估，疫苗产品才能进入国际采购。

2021年10月26日，国产馨可宁双价人乳头瘤病毒疫苗通过世界卫生组织预认证，成为第六个通过预认证的中国国产疫苗。