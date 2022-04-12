以最大诚意让老人尽快接种新冠疫苗

据报道，北京石景山古城街道各社区以“五星”服务推进辖区60岁以上老年人疫苗接种工作。社区工作人员通过“线上+线下”各种形式，开展广泛宣传，对辖区60岁以上老年人疫苗接种工作进行再动员。走街、串楼、访户，主动询问年龄较大的居民是否接种疫苗，了解身体是否有基础疾病，并认真分析每个居民的具体情况，向居民解释接种疫苗的重要性与必要性。

当前疫情防控形势仍然严峻复杂，设法让老人接种新冠疫苗，努力提高老人疫苗接种率是必要之举。这样做既可以防患于未然，也能为社会“动态清零”创造有利的条件。

为了达到疫苗接种率的“应接尽接”，并且做到“应快尽快”，笔者认为除了给接种疫苗第一针的老人适当奖励，有关方面还可以开辟绿色通道，比如设置新冠疫苗接种车，开进老年人集中的社区，为老人就近接种新冠疫苗创造条件。

当然，一些没有接种疫苗的老年人患有慢性基础病，他们担心疫苗对自身疾病产生负面影响，这也需要有关方面像新闻中提及的社区干部那样，加大对新冠疫苗接种的宣传力度，可能的话，不妨动员专业人员深入社区进行细致宣传。有关方面也要打击有关接种新冠疫苗的谣言，让医疗科学真相深入人心，最大程度打消老年人接种疫苗的顾虑。

与此同时，做好老年群体疫苗接种后的医疗保障工作。当抱有“别人打了，我就可以不打了”想法的老人越来越少，老年群体接种率才能不断提高，也有望形成全面阻断新冠病毒传播的坚实屏障。