国家卫健委：部分地区疫情外溢仍未完全阻断 防控形势严峻复杂

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，据世界卫生组织报告，上周中国所在的西太平洋地区新增确诊病例增加了37%，是全球增长最快的地区。奥密克戎BA.5亚分支已蔓延至全球100多个国家和地区，导致感染、住院和重症人数增加，我国外防输入压力不断增大。“近期，本土疫情呈现多点散发、多地频发的态势，部分地区疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。”

米锋强调，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，发生疫情的地区要因地因势处置聚集性疫情，集中资源和力量快速扑灭，快速遏制本土疫情扩散蔓延；边境地区、入境城市要严格落实外防输入各项措施，严格闭环管理，坚决避免破防破环、疫情外溢；没有发生疫情的地区要继续做好常态化防控工作，保持应急处置指挥体系高效运转状态。要继续做好新冠病毒疫苗接种。