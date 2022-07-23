新华社北京7月22日电题：多措并举解决“看病难、看病贵”——我国医药卫生体制改革取得显著成效

新华社记者李恒、董瑞丰

组建医联体1.5万个，已开展的7批集采中选药品平均降价超过50%，居民个人卫生支出所占比重下降到27.7%……国家卫生健康委22日举行的新闻发布会上发布的数据显示，我国医药卫生体制改革取得显著成效，有效缓解“看病难、看病贵”，人均预期寿命从2012年的74.4岁提高到2021年的78.2岁。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，坚持以人民为中心的发展思想，把人民健康放在优先发展的战略地位，确定了新时代党的卫生健康工作方针。国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，这十年，是我国卫生健康事业取得突出成绩、老百姓健康获得感不断增强的十年。

县域内常见病多发病就诊率超90% 有效缓解“看病难”

达到服务能力标准的基层医疗卫生机构占比达到53%，全国累计建成社区医院2600余家，县域内常见病多发病就诊率超过90%……分级诊疗制度有利于解决群众看病就医难题。近年来，我国深入推进分级诊疗制度建设并取得积极进展。

“分级诊疗是按照疾病的轻重缓急和治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗卫生机构承担不同疾病的治疗，从而形成合理就医和诊疗格局。”国家卫生健康委体制改革司司长许树强介绍。

2021年5月21日，在山东枣庄市台儿庄区涧头集镇褚提楼村，“学党史惠民”医疗小分队为群众开展送医、送药服务。新华社记者 郭绪雷 摄

面对当前我国城乡、区域之间分布不均衡等问题，许树强说，下一步，将建设优质高效的整合型医疗卫生服务体系，从持续推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局、强化城乡基层医疗卫生服务网底、进一步发挥信息化在分级诊疗中的积极作用、完善促进分级诊疗体制机制等4个方面打出组合拳，推动构建有序就医和诊疗新格局。

国家组织药品集采平均降价超一半 减轻“看病贵”负担

破解群众看病贵问题一直是深化医改的重要目标。

“从改革成效来看，集采有力地促进了药品和耗材价格回归合理水平。”国家医保局医药管理司副司长李淑春介绍，国家组织药品集采平均降价超过50%，心脏支架、人工关节集采平均降价超过80%，累计节约费用3000亿元左右，为医药产业高质量发展提供了良好生态环境。

是否通过仿制药一致性评价是国家集中带量采购药品的重要指标之一。国家药监局药品监管司司长袁林介绍，仿制药质量和疗效一致性评价工作稳步推进，已上市仿制药的质量得到持续提升，更好地满足公众用药需求。

药品直接关乎人民群众身体健康。完善药品审评审批体系；将有关法律明确列出的临床急需的短缺药、儿童用药、罕见病用药等纳入加快上市注册范围；推动促进中医药传承创新发展；深入推进医疗器械审评审批制度改革；优化化妆品审评审批相关工作……

在广西壮族自治区妇幼保健院，全国政协委员杜丽群（左）了解罕见疾病用药及其价格情况（2022年2月16日摄）。新华社记者 陆波岸 摄

袁林说，国家药品监督管理局持续推动药品、医疗器械审评审批制度改革，更好满足公众用药需求，切实保障公众用药安全。

围绕“大病不出省” 医疗卫生体系效率持续提升

全面推开公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度；规范“互联网+医疗”服务模式；2020年，三级公立医院门诊预约率达56.6%，合理用药水平稳步提升，门诊患者基本药物处方占比逐年提高……我国医疗卫生体系效率持续提升。

为满足群众日益增长的医疗卫生服务需求，“十四五”期间，我国如何推进公立医院高质量发展？

国家发展改革委社会司副司长孙志诚介绍，国家发展改革委将充分发挥中央预算内投资支持和引领作用，重点支持国家医学中心、国家区域医疗中心、省级区域医疗中心建设，推动国家和省域优质医疗资源扩容下沉，更好满足群众就近享有高水平医疗服务需求。

在国家医学中心建设方面，将依托医学水平突出、影响力强、积极性高的医院，围绕关系人民健康全局性、长期性问题，建设若干综合类、专科类、中医类国家医学中心。加快临床科研成果转化，推动解决一批药品、医疗设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。

在国家区域医疗中心建设方面，将围绕“大病不出省”目标，扎实推进国家区域医疗中心建设试点和有序扩围。截至目前，全国已有20个省份和新疆生产建设兵团加入国家区域医疗中心建设范围。

在省域优质医疗资源扩容下沉建设方面，全国范围内将以省为单位统筹规划，聚焦重点病种和专科，遴选建设120个左右省级区域医疗中心。

提升疾病预防控制能力 “以人民健康为中心”更深入

当前，新冠肺炎疫情仍在全球流行，病毒还在不断变异。新冠肺炎疫情让公众更加意识到疾病预防控制的重要性。

2022年7月16日，在安徽蚌埠市蚌山区和平社区，工作人员为居民登记核酸采样信息。新华社记者 周牧 摄

“在做好疫情防控的同时，做好疾病预防控制体系改革是提升我国公共卫生应急防控能力的重要举措。”许树强说，除了传染病，影响我国居民健康的高血压、糖尿病、慢阻肺、癌症等重大慢性病的预防控制工作同样重要。

近年来，我国不断强化慢性病早期筛查，加强诊断救治保障服务等措施，并取得初步成效。

据介绍，下一步，我国将继续推动健全慢性病早期筛查机制，完善健康管理适宜技术和服务模式，持续提升慢性病预防控制能力。