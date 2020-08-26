深化改革推动分级诊疗

最近，国家卫健委对全国2398家三级公立医院2018年度26个绩效考核监测指标进行分析后发现，全国三级公立医院在医疗服务质量与管理水平持续提升的同时，也面临较为明显的发展不平衡不充分问题，住院患者跨省异地就医问题仍然存在。这一分析结果，为进入深水区的医改确立改革方向提供了重要参照。

近年来，随着经济社会发展，人们的健康需求越来越多，优质医疗资源供不应求。加上城镇化建设的步伐加快，人口流动性加大，于是跨省找大医院权威专家看病的人越来越多。异地就医逐渐增多，与我国医疗资源发展不平衡不充分有很大关系。全国80%的优质医疗资源分布在大城市大医院。据统计，北京、上海、广东、江苏、浙江5省市接纳了全国一半的异地就医患者。跨省跋涉对患者家庭来说无疑是成本较高的，除去交通、住宿费用，异地就医还面临较高的住院费用、较低的报销比例。大规模的异地患者，也对涌入地的医疗服务带来一定挑战。

除非特别疑难或急救，大部分跨省异地就医需求其实是可以就地满足的，关键是要有合理的转诊、分诊机制。面对异地就医需求，需推动优质医疗资源下沉，推动落实科学合理的分级诊疗机制，把小病、慢病、常见病留在当地，只有个别疑难重症才转去区域医疗中心治疗。唯有如此，才能减少无序的跨省异地就医现象，减轻家庭压力和国家的负担。从国际经验看，实行分级诊疗制度是化解大医院就诊压力的通行做法。科学的分级诊疗制度，要按照疾病的轻重缓急和治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，从而使医疗资源得到合理配置，医疗服务体系实现高效运转。

根据2015年国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，分级诊疗包含基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动等。要发动各方推进分级诊疗的积极主动性，形成合理的内在利益驱动机制非常关键。这既需要“强基层”，配备合格的全科医生队伍，发展高质量医疗服务，把居民首诊留在基层；也需要“抓关键”，完善大医院补偿、管理、医务人员薪酬制度，让大医院和医生能专注于治疗疑难重症，放手小病、常见病；还要“优外联”，医疗资源相对薄弱的地区同优质医疗资源较丰富的城市结对合作，形成区域性的分级诊疗机制，建立明确的临床诊断、转诊制度。此外，还可以利用互联网技术开展远程会诊、在线复诊等服务，推广家庭签约医生制度，使医疗资源更加公平可及。

最近，有关医联体建设、互联网医疗、深化医改2020年下半年重点工作任务的文件印发，将有助于推进分级诊疗建设，逐步改变人们的就诊模式。党和国家坚持人民健康优先发展，实施健康中国战略，目的就是为了满足人民群众多层次、多样化、个性化的健康需求，缓解医疗卫生事业发展不平衡不充分与人民健康需求之间的矛盾。让改革继续深入发力，循序渐进解决各个难题，将更好守护人民健康。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 05 版）