全国县域内就诊率达94% 分级诊疗取得阶段性成效

新华社北京7月23日电（徐鹏航、田晓航）在23日举行的国家卫健委新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，我国分级诊疗取得了阶段性成效，全国县域内就诊率已经达到94%，比2015年同期增长10个百分点。

分级诊疗是解决“就医难”问题的“金钥匙”。郭燕红介绍，经过“十三五”时期的建设和发展，基层首诊有效推进，重点人群的家庭医生签约率从2015年的28.33%增加到2020年的75.46%。双向转诊更加有序，特别是患者下转的人次逐年增加，年均增长率达到38.4%。急慢分治初见成效，日间手术试点病种达120种。

同时，上下联动不断增强，各种模式医联体超1.5万个，卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心“五大中心”建设累计超过1.4万个，为提供一体化、同质化的医疗服务提供了有力支撑。

“分级诊疗做得成功与不成功，主要还是在于优质资源发展得是不是充分、是不是均衡。”中日友好医院党委书记宋树立表示，在这方面，互联网技术带来了新路径、新模式，有利于加强优质资源的纵向流动，并且下沉到基层。

据介绍，作为国家远程医疗与互联网医学中心，中日友好医院的远程医疗协作网和全国24个省级远程医疗中心以及13个专科医联体进行连接，已经连通了全国5400多家医疗机构，并且实现了省市县乡村五级覆盖。

但是，分级诊疗制度的推进仍存在一些问题——分级诊疗服务体系与配套政策不够完善，基层医疗卫生机构的服务能力仍是短板，信息化的发展不够平衡、充分……郭燕红介绍，对此，在国家层面已经启动了国家医学中心及国家区域医疗中心的建设，下一步要以问题为导向，推动优质医疗资源的扩容和区域均衡布局，推进省级区域医疗中心和县医院的能力建设，大力提升基层医疗服务能力，着力加快推进分级诊疗体系建设。