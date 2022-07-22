“自增强”疫苗可一次注射多次释放

美国麻省理工学院（MIT）科学家在最近的《科学进展》杂志上报告称，他们正在研制一种单针自增强疫苗。这种疫苗被注射进人体内后，能多次释放，无需再接种加强针。这种新型疫苗有望用于对抗从麻疹到新冠肺炎等多种疾病。

据悉，这种新疫苗由聚乳酸-羟基乙酸共聚物（PLGA）微粒制成，PLGA是一种可降解的功能高分子有机化合物，无毒且具有良好的生物相容性，已被批准用于植入物、缝线、修复材料等领域。

微粒类似于用盖子密封的小咖啡杯。研究团队创建了硅模具阵列塑造出“杯子”和“盖子”，随后使用定制的自动配药系统为每个“杯子”装满药物或疫苗，然后为其盖上“盖子”，再将系统稍微加热，直到“杯盖”融合，药物被密封在里面。该研究资深作者安娜·雅克伦茨博士称，这种“聚合物层封装”（SEAL）技术可制造出任何形状或大小的颗粒。

雅克伦茨指出，聚合物会逐渐被水分解，导致“盖子”变得多孔，很快“杯盖”分离，疫苗流泻出来，“聚合物的大小、形状和组成等，都会影响药物释放的时间”。

她说：“这是一个可广泛应用于所有疫苗类型（包括基于RNA的疫苗）的平台，也有望为癌症药物、激素治疗等一系列疗法打开大门。”

不过，研究人员也指出，当微粒被水分解后，释放出的乳酸和乙醇酸会导致环境酸性增加，破坏药物，他们目前正在研究抵消这种影响并提高微粒稳定性的方法。

研究团队已经在动物身上对一种自增强脊髓灰质炎疫苗（通常必须分2—4次注射）进行了测试。联合资深作者罗伯特·兰格教授说：“这些颗粒有潜力创造一种安全、单次注射、自我增强的疫苗，通过改变成分可以创造出能在不同时间释放的颗粒混合物。”