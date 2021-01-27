新冠病毒灭活疫苗和mRNA疫苗有何不同？

此次我国广泛接种的新冠肺炎疫苗属于灭活病毒疫苗。灭活疫苗是世界上最传统、技术最成熟的疫苗，例如甲肝疫苗、狂犬病疫苗、脊髓灰质炎疫苗等都属于灭活疫苗。其原理是通过培养、分离具有感染性的病毒，采用物理或化学方法将病毒杀死，或使其失去致病性但保留抗原性。注入人体后，人体自身免疫系统便能产生抗体。由于技术成熟，我国自主研发的新冠病毒灭活疫苗安全性得到了保证，相比其他疫苗也更易储存和运输。

而最先上市的美国辉瑞公司与德国BioNTech公司合作开发的mRNA疫苗，这是一种全新的技术路线，此前全球并没有此类疫苗上市。这种疫苗不选用自然界的病原体，而是人工合成编码特定抗原蛋白的基因序列，然后将编码抗原蛋白的mRNA直接注入人体，诱导免疫系统产生对新冠病毒的抗体。mRNA疫苗的优势是研发速度快，保护有效性高。但其缺点是可靠性尚未得到充分验证。另外，mRNA疫苗状态不稳定，一旦周围温度高于零点，它们就很可能被分解掉，因此mRNA疫苗必须要在-70℃的温度下储存和运送。目前mRNA疫苗已被媒体报道个别接种者在注射该疫苗后出现了一些严重不良反应事件。

世界卫生组织疫苗研发委员会顾问、中国疾控中心研究员邵一鸣认为，疫苗的效果和安全性，只有经过大人群的应用和长时间检验才能掌握。一些新技术疫苗短期的副反应和中长期的副作用，人类尚不清楚，还有待历史验证。“各条路线的疫苗各有优势，这也是我们当初在疫苗研发过程中布局5条技术路线的原因。我们只有综合判定每一个疫苗的安全性、有效性、可及性、可担负性，才能对这个疫苗作出科学评价。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发工作组组长郑忠伟说。