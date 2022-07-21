中疾控：满足这些条件 无需对发生疫情的区开展全员核酸

人民网北京7月21日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，疫情发生后，如经流调研判满足以下条件：感染来源明确；传播链清晰；未发生社区传播，无需对发生疫情的区开展全员核酸检测，重点对风险区域和有时空交集的人员开展核酸筛查。如经流调研判，传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大，疫情存在扩散风险时，需启动区域全员核酸检测，方案中具体明晰了省会城市和千万级人口以上城市、一般城市、农村地区开展区域核酸检测范围、检测策略和终止条件。

“这一策略的核心是以快速流调为手段，以区域人群感染风险综合研判为基础的科学精准防控理念，对专业技术提出了更高要求。这样做，可最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，最大程度保护人民生命安全和身体健康。”王丽萍说。