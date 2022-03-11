杨占武：建设体育文化旅游带 更好满足全民健身需求

北京冬奥组委场馆管理部竞赛场馆一处处长杨占武

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）近日，北京冬奥组委场馆管理部竞赛场馆一处处长杨占武做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“发挥冬奥会带动作用，推动全民健身行动开展”主题论坛上，杨占武表示，比赛场地向健身场地转换，应从合理性、可行性和便利性的角度出发，探索“体育+旅游”“体育+文化”的方式，使冬奥会的宝贵遗产更好地满足大众的健身需求。

冬奥会的比赛场地如何向全民健身场地转换？在回答这个问题前，杨占武先介绍了比赛场地设计的特殊性。比赛场除在规格、尺寸、冰质、雪质上必须满足规则要求外，必须要有观众席，围绕服务观众，设置餐饮售卖点等，以满足观赛的多样化需求；其次，举办高规格的国际赛事，要考虑电视转播的需求，为确保转播质量，场馆场地的灯光照明和设施设备都要符合要求。当然也包括体育展示、颁奖仪式、兴奋剂检测、特定服务等比赛相关工作所需要的空间、设备等。比如，冰球比赛场馆要有专门的洗衣中心，为参赛队员提供比赛服装的清洗、烘干服务。

杨占武说，考虑比赛场地向健身场地转换的问题，需要提前进行规划设计的系统性工作，应从合理性、可行性、便利性三个方面入手，根据场地条件和特点，具体问题具体分析。其次，要开拓思路，以北京冬奥会申办时提出的“体育文化旅游带”为方向，通过“体育+旅游”、“体育+文化”的方式，使冬奥会的宝贵遗产在满足大众健身需求方面发挥更大的作用。以张家口崇礼为例，河北省已经有了成熟的设想，将结合“雪如意”“冰玉环”等特色资源，打造“全季、全时、全域”冰雪娱乐中心和避暑旅游胜地。

杨占武表示，北京冬奥会举办期间，北京冬奥组委已进行前瞻性的部署，要求各场馆业主加强与国际冬季项目单项体育组织合作，通过持续举办顶流赛事，发挥体育明星带动作用，吸引更多的群众参与冰雪运动，让北京冬奥会的宝贵遗产为群众健身做出积极贡献。