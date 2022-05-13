国家卫健委：核酸检测能力已达单管每日5700万管

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，经过两年多的积极建设，我国的核酸检测能力取得了长足进步。截至目前，全国有1.3万家医疗卫生机构可以开展核酸检测，拥有15.3万专业技术人员从事核酸检测的技术工作。现在每天核酸检测的能力已经达到单管每日5700万管，总的来看核酸检测能力得到显著提升。

就大城市建立步行15分钟核酸检测“采样圈”，郭燕红表示，有利于公众就近就便接受核酸检测的服务，同时更有利于感染者的早期发现，提高检测预警的灵敏度，早期发现疫情，有利于疫情的及时控制。

郭燕红进一步介绍，目前，在杭州、深圳等城市正在积极开展这项工作，正在积极进展，取得了一些成效。15分钟核酸“采样圈”，对于人员的需求要进一步扩充，一方面检测技术人员通过这两年的培训有一定储备，另一方面要布局这么多的核酸检测点，就需要进一步扩大核酸检测的采样人员队伍。核酸检测采样队伍的扩大方面，各地也在进行积极探索，鼓励具有卫生专业背景的人员，经过当地卫生健康行政部门的培训，参加核酸采样工作，不仅仅是现有的医师和护士。此外，对于核酸采样现场还有一部分人员，主要负责信息录入、秩序维护，还有给老百姓进行答疑解惑、服务保障工作，这部分人可以由一般的工作人员和志愿者担任。

郭燕红表示，为保障检测效率和质量，一方面不断加大信息化支撑力度，提高整体信息传递效率。目前，核酸检测的时间已经大大缩短，效率也在不断提升。另一方面核酸检测的质量，除了常态化开展室内的质评工作以外，还组织国家的临检中心以及各省临检中心对于检测机构进行室间质评，目前对超过3.5万家次的实验室进行了室间的质评，合格率达到99.7%，更好地保证核酸检测质量。