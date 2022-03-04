久坐与久站健康危害大？ 上海疾控支招

人民网北京3月4日电 （记者乔业琼）在工作中，很多人长期处于一个静态操作、静态负荷的状态，比如办公室职员、IT行业工作者、司机、流水线操作员等是长期坐着工作，而营业员、外科医生、安保人员、交通警察等是长期站着工作。这就导致了两种极端的工作姿势，久坐与久站。那么，久坐与久站哪个危害更大？对此，上海市疾控中心指出，长期久坐和久站都会带来健康损害。

久坐与久站的危害。图片来源：上海市疾控中心官方微信公众号

上海市疾控中心表示，坐姿状态下腹肌松弛，脊柱S型生理弯曲的下部由前凸变为后凸，使身体相应部位受力发生改变。站姿状态下肢负重大，血液回流差。

对于需要久坐的人群，建议首先要保持正确坐姿，即指使操作者的身体保持自然的状态，避免处于强迫体位。可以选择合适的桌椅、办公设备，避免长时间驼背、低头；其次，要有意识地控制坐着的时间。可选择升降办公桌，采取坐姿与站姿交替的工作方式，或在休息间隙多站起来走动。

对于需要久站的人群，建议穿着压缩长筒袜。压缩装备设计的目的是利用梯度弹性提高运动表现和加快恢复，对缓解长期站立而导致的疲劳有一定作用。要选择合适自己压力大小的压力袜。压力过低达不到预防或治疗的目的，压力过高则会阻断动脉血液的供应。目前市场上大部分的压力等级可分为Ⅰ级( 15 - 21 mmHg) 、Ⅱ级( 23 - 32 mmHg) 、Ⅲ级( 34 - 46 mmHg)，可结合自己的需求及医生的建议选择合适的等级。此外，还应注意工作时间。高效工作=有效率的工作+适当的休息，在自己可掌握的范围内，安排休息间隙。

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