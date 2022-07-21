君乐宝董事长魏立华：可持续发展和减碳是企业的重要战略目标

7月19日，君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华受邀参加世界经济论坛“2022年新领军者对话会”，分享君乐宝绿色可持续发展经验，与各行业专家和企业家深入交流。作为“消费价值链脱碳”主题环节中国企业代表，魏立华分享了君乐宝全产业链的绿色生产体系，与各国企业领袖共同倡导“健康发展、绿色发展、可持续发展、减碳”，让世界更美好。

世界经济论坛是全球经济领域最具影响力的非官方国际性机构之一。本届世界经济论坛有来自全球90多个国家和地区的1100多位嘉宾参会。政界、商界和社会组织等领域的领袖以线上会议方式相聚，围绕“在动荡的世界中砥砺前行”这一主题，共同讨论对于世界经济的洞见。今年于线上举办的“新领军者对话会”继承历来的传统，强调新兴经济体和发达经济体的创业方法在推动经济、环境和技术进步方面的关键作用。

魏立华在论坛发言中表示：作为中国快速增长的乳品企业之一，君乐宝把“可持续发展与减碳”作为重要的社会责任和企业发展的重要战略目标，同时做出了“可持续发展与减碳”的全面规划，并在重点环节取得突破。

君乐宝将国际经验与中国国情相结合，实现全产业链的绿色生产体系。在产业布局上，君乐宝融合一、二、三产业，形成了“田种草、草喂牛、牛产奶、粪还田，沼气发电”的生态循环产业链。在张家口坝上流转38万亩土地，建立原生态牧草种植基地，通过改进土地灌溉方式，节水三分之二；牧草种植更多采用沼液替代化肥，减少对土壤的破坏。2021年，君乐宝草场消化沼液50万立方米，改良牧草种植土地3万亩，有效地促进了减碳和保护生态环境。

在生产模式上，君乐宝旗帜奶粉工厂创新“全产业链一体化”模式，牧场建在草场之中，工厂建在牧场中，构建种植、养殖、加工零距离一体化的绿色生产模式，奶牛挤出的生鲜乳零运输、零中转，直接通过低温洁净管道传送至加工环节，最大限度降低物流运输中的燃油消耗与碳排放，从生产源头实现减碳、减污。

君乐宝还带动国内外合作伙伴共同走绿色可持续发展之路，实现经济效益、社会效益和生态效益相统一。

君乐宝坚信履行社会责任是企业成长的最佳路径。魏立华表示：“减碳与绿色可持续发展需要全球各方力量共同努力。君乐宝愿意与全球乳业携手，以新模式、新科技、新生态循环产业链共同推动全球共赢，让世界变得更美好”。