魏立华代表：加快农业产业融合发展，推进乡村振兴

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。

“奶业是农业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略产业，已成为推进乡村振兴的重要力量。”近日，全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华在做客人民网《对话企业家》栏目时表示，合理运用“种好草、养好牛、产好奶、做好产品”的全产业链布局，有助于带动全链发展，持续促进产业融合升级，推动奶业发展，助力乡村振兴。

全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁 魏立华。受访者供图

重视家庭牧场建设 带动产业链价值提升

魏立华认为，在全产业链布局中，家庭牧场作为畜牧业高质量发展的重要抓手，可有效带动农业产业链价值提升，在乡村振兴中扮演重要角色，能够为地方政府稳健发展、农民就业和增收提供有效保障。

“家庭牧场建设面临牧场选址和用地、资金来源、基础设施配套等方面的困难和制约。”魏立华指出，以资金来源为例，融资难问题在农业领域经营主体中普遍存在，家庭牧场融资难问题尤其突出。“与此类似，牧场寻址、基础设施配套等方面也存在困难。建议进一步加强政策扶持，推动家庭牧场更好更快发展，推进奶业发展，助力乡村振兴。”

针对家庭牧场发展过程中的种种瓶颈，魏立华建议多渠道并进，在解决用地难问题上，可在年度农业设施用地指标中单列一定比例，专门用于奶牛家庭牧场建设；加大对其金融扶持力度，解决家庭牧场经营主体的融资难问题，根据家庭牧场信贷需求的特点，加强农业金融产品和服务的创新，扩大金融支持力度，在农业农村基础设施建设上给予更多支持。

魏立华认为，除了政策方面的扶持，乳品企业也可以积极参与到家庭牧场的建设中，践行企业的责任与担当。通过技术支持、技术服务、人才输入、资金支持等，带动农牧民致富。

以科研创新驱动高质量发展 布局全产业链模式

“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，提升产业链供应链现代化水平；形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。在乳品行业，“全产业链一体化”生产模式就是从牧草种植、奶牛养殖、到生产加工，全程自有、自控，从源头保证产品安全。

魏立华表示，以科研创新驱动高质量发展，布局奶业全产业链。通过统一牧场设计、设备设施配备、奶牛采购、奶牛配种、饲料配方、技术服务等，实现家庭牧场提质增效。在此基础上，集种植、养殖、加工一体化的全产业链经营管理模式，可以实现从奶源到“奶瓶”的全程可溯源，把每个关键环节和细节都做到极致。在推动奶业振兴、促进当地土地流转、带动农民就业、增加村集体收入等方面发挥积极作用。

为顺应和把握消费升级大趋势，魏立华认为，乳企应始终将科研创新作为企业核心竞争力。从土壤研究、牧草种植、奶牛遗传与育种、乳品工艺技术到新产品开发全产业链进行研发，促进全产业链优化升级。科学的全产业链布局保障了产品的安全和质量。而消费者方面，产品研发制造的专业性无疑是乳制品市场竞争的本质，在此基础上不断加大科研投入、更新迭代产品配方，才能为品牌实现高质量发展做出强力支撑。

魏立华建议，有条件的乳企可以成立创新研究院，依托技术创新和科研成果转化，在产品品类上持续打造新增长点。以奶业创新研究院作为未来发展的科技支撑，持续以全产业链的研发创新赋能企业发展、行业升级，进一步推动中国奶业高质量发展，为中国奶业全面振兴、走向世界贡献力量。