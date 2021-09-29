玫琳凯宣布可持续发展战略 提出2030年全球目标

近日，玫琳凯公司宣布了公司可持续发展战略——美力永续，并发布其《2020-2021年可持续发展及社会影响力概述报告》（以下简称“报告”）。

战略及报告显示，到2030年，玫琳凯计划实现的主要承诺目标为：塑料用量、碳排放量和水资源使用量降低30%；通过创业技能培养，为全球500万女性赋能；为全球超过1千万受性别及家庭暴力影响的受害者提供支持。玫琳凯相关负责人介绍，可持续发展战略以可持续发展的三大支柱——经济、社会和环境为基础，涵盖五大重点影响领域，以及计划通过十年持续努力，以实现15项承诺。

“可持续发展的议题不仅关乎玫琳凯，一直都是如此。”玫琳凯公司首席运营官Deborah Gibbins表示，“化妆品和个人护理行业正处于转型期，企业也在向更高的环保、透明化运营要求及更清洁且符合良心采购来源的产品需求而发展。”

据了解，“美力永续”战略是玫琳凯与主要利益相关方共同制定的，将玫琳凯的愿景延伸到了2030年及更长远的将来，它为玫琳凯公司、独立美容顾问、消费者，以及最重要的地球家园构建了一幅美好的蓝图。

Gibbins还表示：“尽管玫琳凯在整个行业和企业内部实施了一些举措，但仍有大量工作要做，以找到积极应对环境和社会经济挑战的长期解决方案。近60年来，玫琳凯一直致力于丰富女性人生，推动皮肤健康领域的发展。”

“二十多年来，玫琳凯通过赋能中国女性，为有志于以创业实现经济独立的女性投入资源，用于对她们的教育、指导、培训、创新、建立关系网和鼓舞成就。”玫琳凯亚太区总裁、玫琳凯中国总经理王维芸表示，"玫琳凯涵盖了产品研发、营销、运营和分销等各个领域的供应链。我们还通过各种慈善和志愿者活动积极回馈社会。玫琳凯新的全球可持续发展战略代表了我们对世界的承诺。"