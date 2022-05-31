新变异株会引发流行新高吗？

5月28日，《中国疾病预防控制中心周报》网站报告了我国首例境外输入奥密克戎变异株BA.5感染者的情况，该感染者4月27日抵达上海，5月12日已治愈出院。

在感染力和致病力方面，文章提醒，BA.5新分支的出现已经导致一些国家（如葡萄牙）病例数量的上升，南非4月下旬以来住院人数略有增加或与BA.5新分支的致病力有关。

那么，这种新出现在我国的奥密克戎分支会引发疫情“新高”吗？

欧洲升级BA.5的“风险等级”

早在2个星期前，欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）便在其官网晋升了BA.5的“风险等级”，将其从“值得关注的变异毒株”（VOI）调整为“令人担忧的变异毒株”（VOC）。

BA.5为什么“令人担忧”？葡萄牙的感染数量示意图显示，BA.5的感染比例正在“取代”BA.2的数据优势。葡萄牙国立卫生研究院预估，BA.5的增长优势比BA.2多13%。在这样的优势下，“跑赢”现在的主要变异分支BA.2是迟早的事。

欧洲疾病预防与控制中心分析认为，尽管该分支目前未占据主导地位，但其显现出来的高增长优势表明，（如果不有效应对）在未来几个月内可能在欧盟占据主导地位，引发传播“新高峰”。

有分析梳理了新冠病毒既往变种对于大流行的影响，也预测BA.4、BA.5未来可能会传播得更广泛。

BA.5是BA.2的子代分支

在奥密克戎变异株的传播中，人们会看到不同的序列编号命名的新变体，例如BA.2.2、BA.2.12.1、BA.5等。这些变体之间是什么关系？

例如，美国研究者认为BA.2传播力至少比BA.1高30%，而BA.2.12.1被认为比BA.2的传播力还要高23%—27%。那么，是数字越大变异越多，传播力越厉害吗？

“BA.5是BA.2的子代分支，BA.5比BA.2具有更多的突变。”病毒学专家、北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚对科技日报记者解释，可以理解为它们是同一个大家族的不同家系、不同的分支，不过数字和病毒的感染力、传播力没有必然关联。

童贻刚解释道：“因为变异是逐渐积累的，从上一代传到下一代，因此在下一代又会在上一代的基础上有更多的变异，但变异位点不同，其对新分支所造成的感染力改变效果也不同，有的变异增强感染力，有的变异也会不产生影响。”

BA.5或有超高免疫逃逸能力

童贻刚认为，新的奥密克戎分支大多是由免疫逃逸造成的结果。尽管其感染能力和致病能力仍需要具体分析，但其免疫逃逸能力理论上会增强。

前述报告也认为，新的突变位点使得BA.5更有能力成功免疫逃逸。文中指出：L452R、F486V和69-70del突变可能会影响BA.5的特性，使其比BA.1和BA.2更具有增长优势，这可能主要是由免疫逃逸引起的。

BA.5高超的免疫逃逸能力在一些国家和地区似乎已经显现出来。据世卫组织网站5月10日消息，BA.4和BA.5已经导致高免疫力地区的死亡和住院人数增加，这是一个警告，包括疫苗、检测、诊疗等在内的应对措施需要超前于未来的变异毒株。

欧洲疾病预防与控制中心援引体外研究结果表示，用BA.1感染者血清进行的研究表明，BA.4和BA.5感染者都能够逃脱BA.1感染引起的免疫保护。虽然接种疫苗的血清表现更好，但现有疫苗的保护作用确实会减弱。也就是说，BA.1感染者仍会感染BA.5，现有疫苗对BA.5的保护效力会减弱。

BA.5会使核酸检测失效吗？

前述报告还指出，在病毒核酸序列中出现69-70del突变是聚合酶链反应（PCR）试验中S蛋白基因靶点失败的原因。

目前用于识别病毒的有效手段是核酸检测，核酸检测依靠PCR反应，对新冠病毒的一段特征序列进行“捕捞”和识别，而69-70del突变正是识别的关键特征突变，因此只针对S蛋白基因靶点的核酸测序将难以检测出BA.5。

报告同时指出，包含多个基因靶点的PCR分析能够保持检测的准确性。第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》中显示，目前我国用于新冠病毒核酸检测的是2个靶标（ORF1ab、N），因此，仍可以有效探测出奥密克戎的变异分支。