夏季解暑食品 除了雪糕我们还能选择什么？

近日，“31℃室温下放1小时不化”“钟薛高雪糕烧不化”等话题登上微博热搜榜。相关话题引发众多网友讨论。炎炎夏日，防暑降温需求旺盛，雪糕迎来销售“热”。那么，除了雪糕我们还有什么解暑食品可以选择呢？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红在接受人民网记者采访时表示，雪糕、冰淇淋等冷冻饮品的主要原料是饮用水、乳类、糖、奶油或食用植物油等。雪糕等口感虽然凉爽，但所含的原料的渗透压却比较高，并不能起到解渴作用。

范志红教授介绍，夏季人们容易胃口欠佳，主食和肉鱼蛋奶摄入减少，易出现蛋白质和维生素B族供应不足的情况。同时，汗液中除了含有钠、钾等电解质，还含有多种B族维生素、少量蛋白质和少量钙，所以出汗过多本身也可能导致营养不足。

范志红教授说，如果说空调、WiFi是夏天的标配，那么加上酸奶，就是高配。酸奶富含蛋白质、钙质以及多种B族维生素，可以满足夏季营养所需。同时，酸奶容易消化吸收，有益维护肠道菌群平衡，有预防便秘、减少肠道感染等作用。在酸奶中加入新鲜水果等配料，将其冷冻起来，再打成冰沙，就是很好的水果酸奶冷冻甜食。

“此外，红豆、绿豆煮熟后加糖桂花和少量藕粉羹混合，冷冻之后做成红豆冰沙和绿豆冰沙，也是夏季消暑解热的冷冻甜品。”范志红教授说。