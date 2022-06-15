谁把“钟薛高”们变成“潜伏者”

在合规经营的前提下，企业有权自主选择低端或高端战略，市场会做出公平公正的判断。只是高价不等于高端，品牌一定要保证自己的产品品质配得上高价格。低价也好，高价也罢，都得明码标价，不做“潜伏者”。

“钟薛高们潜伏在便利店里，随时准备给那些随手一拿就结账的人一个迎头痛击。”这是今年夏天关于高价雪糕很火的一句调侃，写出了网友的自嘲式伤感。明知道贵还买，属于愿打愿挨，消费者不至于有当头一棒的意外；之所以叫“潜伏”，有没有可能是因为消费者无法了解商品价格，才导致在便利店买雪糕变成了“抽盲盒”？

在北京的两家知名连锁便利店，“潜伏行动”露出了端倪。按照《关于商品和服务实行明码标价的规定》，开架柜台等采取自选方式售货的，经营者应当使用打码机在商品或其包装上粘贴价格标签，并应分品种在商品陈列柜（架）处按规定明码标价。国家市场监督管理总局新出台的《明码标价和禁止价格欺诈规定》也强调，经营者在标价时应当做到真实准确、货签对位、标识醒目。也就是说，明码标价不是标了就算数，还得尽量一目了然，避免消费者误解。

但探店发现，这两家便利店仅在雪糕柜机的边缘处集中展示了价签，并没有在商品上粘贴价签，也没有一一对应到商品。其中一家便利店出售的两款雪糕干脆连价签都没有，销售员表示只能在扫码付款时才能获知价格。

两家便利店都是大型连锁企业，其管理模式应当是全国统一的，合理推测其他便利店也可能存在类似情况。也就是说，大概率是便利店经营者违反明码标价规定的不规范操作，把“钟薛高”们变成了冰柜里的“潜伏者”。这一行为可能涉嫌违反价格法，应当予以纠正。近几年监管部门和消费者比较关注电商平台的虚假促销和价格乱象，这次倒是提醒了大家，在某些商品和服务上，线下市场跟消费者离得更近，监管不能掉以轻心。

尽管市场上依然有一两元一支的平价雪糕，但不可否认，今年雪糕普遍贵了。高价雪糕变多，有原材料价格上涨的因素，也有各品牌推出高端产品的因素。自从钟薛高、中街1946等品牌为国货打开了10元以上的市场，不少冰激凌品牌都有了高端梦。今年“钟薛高”们取代资历更老的进口品牌梦龙、哈根达斯，成为高价雪糕的代名词，至少说明国产雪糕已经挤上了高端玩家的牌桌。

有意思的是，虽然因为涨价上了热搜，但钟薛高方面证实，自2020年以来，产品建议零售价不曾上涨。明明没涨价，却被消费者抱怨贵，背后有渠道和市场变化的原因——跟大多数新消费品牌一样，钟薛高从线上起家，在一二线城市迅速打响了知名度，一年上亿支的销量说明产品很对目标客户的胃口。但近两年，随着品牌积极拓展线下渠道并进入二三线城市，触达了价格敏感度较高的消费者。对这部分消费者来说，国货依然主打超低价或性价比，还没有完全建立能带来高溢价的品牌力，暂时还比不上哈根达斯等进口品牌。消费者觉得贵，其实也从侧面反映出品牌认可度在更大范围内还有所欠缺，还没有跟上渠道拓展的速度，还需继续努力。

可话又说回来，谁说进口品牌卖高价天经地义，国产品牌就只能追求性价比？在不搞虚假宣传、不踩食品安全红线、合规经营的前提下，企业有权自主选择低端或高端战略，市场会做出公平公正的判断。只是要提醒，高价不等于高端，无论洋货国货，品牌一定要保证自己的产品品质配得上高价格。低价也好，高价也罢，都得明码标价，不能让产品做“潜伏者”。（佘 颖）