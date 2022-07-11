2022年度国家医保基金飞行检查正式启动

人民网北京7月11日电 （记者乔业琼）国家医保基金飞行检查黑龙江启动会7月8日在哈尔滨召开，这标志着2022年度全国医保基金飞行检查正式启动。

在启动会上，国家医保局基金监管司有关负责人强调，要充分认识医保基金监管的重要性、复杂性和艰巨性，要依法依规开展好医保基金飞行检查，要加强飞行检查结果运用，要严格落实飞行检查“三严禁”工作要求和“六不准”工作纪律。本组飞行检查将持续10天左右，将对2家医疗机构中纳入医保基金支付范围的血液透析治疗、高值医用耗材（骨科、心内科）使用等情况开展检查，对通过伪造医学文书、虚构医药服务项目等方式骗取医保基金的行为进行严厉打击。

按照《2022年度医疗保障基金飞行检查工作方案》，通过抽签方式确定参检和被检省份，其中北京、天津、上海、重庆四个直辖市交叉配组。检查时间范围为2020年1月1日以来。