国家医保局：2021年飞行检查发现违法违规使用医保基金5.03亿元

人民网北京5月20日电 （记者乔业琼）近日，国家医疗保障局发布2021年度医保基金飞行检查情况。被检定点医疗机构存在医保管理问题和重复收费、超标准收费、分解项目收费、违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、超医保支付限定用药、串换诊疗项目和将不属于医保基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算等违法违规问题，涉嫌违法违规使用医保基金5.03亿元。

2021年国家医疗保障局联合国家卫生健康委和国家中医药管理局对全国29个省份的68家定点医疗机构（三级医院29家、二级医院15家、一级医院22家、医养结合机构2家）医保基金使用情况开展飞行检查工作，北京市、内蒙古自治区和新疆生产建设兵团因新冠肺炎疫情等影响未完成现场检查。

在医保基金使用违法违规方面，主要存在以下六个方面的问题：

一是重复收费、超标准收费、分解项目收费。被检查的68家定点医疗机构中59家存在此类问题，涉嫌违法违规金额1.5亿余元，占涉嫌违法违规总金额的30%。

二是串换药品、医用耗材、诊疗项目。被检查的68家定点医疗机构中50家存在此类问题，涉嫌违法违规金额9646万元，占涉嫌违法违规总金额的19%。

三是违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、超量开药、重复开药。被检查的68家定点医疗机构中45家存在此类问题，涉嫌违法违规金额8531万元，占涉嫌违法违规总金额的17%。

四是将不属于医保基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算。被检查的68家定点医疗机构中52家存在此类问题，涉嫌违法违规金额7014万元，占涉嫌违法违规总金额的14%。

五是分解住院、挂床住院。被检查的68家定点医疗机构中14家存在此类问题，涉嫌违法违规金额270万元，占涉嫌违法违规总金额的0.5%。

六是其他违法违规问题。被检查的68家定点医疗机构中54家存在超医保支付限定用药、无资质开展诊疗服务、药品耗材进销存不符、虚记收费以及其他不合理收费等问题，涉嫌违法违规金额9794万元，占涉嫌违法违规总金额的19.5%。

国家医保局飞检组飞行检查后，各被检地方医保局迅速组织力量开展核实，通过数据比对、病历复核，逐条逐项核实国家飞检组反馈的问题，逐一建立复核台账，依法依规处理违法违规行为，并积极落实整改要求。总体看，2021年飞行检查要求立行立改的问题基本整改到位，要求分阶段整改和持续整改的问题进展顺利。

下一步，国家医保局将持续加强对飞行检查整改的跟踪督促检查，确保整改合规、扎实有效，并在全国范围内持续开展严厉打击医保领域违法违规、欺诈骗取医保基金的行为，坚决守护好人民群众的“看病钱”、“救命钱”。

按照2021年12月1月国家医疗保障局发布的《医疗保障基金飞行检查管理办法（征求意见稿）》，飞行检查是指国家和省级医疗保障行政部门组织实施的，对定点医药机构、医保经办机构、承办医保业务的其他机构等被检查对象不预先告知的现场监督检查。作为严厉打击欺诈骗保的监督检查方式，飞行检查为保障医保基金安全发挥了重要作用。