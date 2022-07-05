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直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

2022年07月05日15:11 来源：人民网

专科能力是医院发展的“硬实力”和核心竞争力。国务院办公厅印发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》，再次将加强临床专科建设放在重要位置。

7月6日14:00，“人民好医生”客户端将邀请河北省胸科医院党委副书记、院长白洪忠，共同就“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”这一话题进行讲解。

专家介绍：

白洪忠，河北省胸科医院党委副书记、院长，主任医师，硕士研究生。中国防痨协会第十一届结核病临床专业委员会副主任委员，河北省等级医院评审专家，河北省呼吸与健康学会副会长等学术任职。著有《当代实用医学影像诊断》。

擅长：呼吸系统疾病的影像诊断，对各部位常见病、多发病影像能做出正确诊断，在胸部疾病的影像诊断及鉴别诊断有独到之处。

       如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

(责编：曹淼、李源)


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