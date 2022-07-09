各地进一步强化外防输入工作（国务院联防联控机制发布会）

国务院联防联控机制7月8日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格执行《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，从严落实外防输入各项措施，加强口岸高风险人员闭环管理，做到有人员清单、有管理制度、有督查检查、有保障措施；做好入境物品风险防范、入境人员隔离管控和口岸城市疫情防控，严防输入疫情。

“整体上，6月份全国本土新冠疫情呈现波动下降态势，但是7月上旬局部地区疫情有所反弹。”国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙说，近期我国疫情防控形势依然严峻，国外疫情反弹明显，“外防输入、内防反弹”的疫情防控压力依然很大，各地要切实落实疫情防控的“四方责任”，抓好“四早”措施，严防境外输入病例引起本土疫情。同时要提升本土聚集性疫情应急处置能力，及时遏制、阻断社会面传播，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

近日，北京、天津、陕西等地相继报告由奥密克戎变异株BA.5输入病例引起的本土疫情，我国外防输入压力持续加大。雷正龙介绍，国务院联防联控机制综合组已部署各地进一步强化外防输入工作：加强口岸高风险岗位人员闭环管理，强化各单位主体责任，完善人员管理制度，落实高风险岗位人员集中居住、闭环管理、核酸检测、健康监测、个人防护等防控措施；加强对入境物品、客运航空器等风险防范；加强对入境人员隔离管控，严格落实入境人员“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”的管理措施，强化集中隔离点规范管理；加强口岸城市疫情防控，陆地边境口岸城市要督促跨境运输企业实行甩挂、接驳、吊装等非接触式的货物交接方式，对跨境货车司机实行全流程闭环管理。

当前，国内外经贸和人员往来有序恢复，防范疫情输入任务艰巨。民航局飞行标准司副司长孔繁伟介绍，民航局要求各航空公司落实主体责任，及时发布和更新疫情防控要求，严格测温验码；点对点做好服务，提前通知旅客进行个人健康监测，加强个人防范，做好登机前准备工作；进一步规范服务标准和流程，科学设置客舱温度和通风量，明确机上卫生间消毒频次，引导旅客在乘机过程中规范佩戴口罩，分时分区就餐，减少非必要的活动；加强与地面保障的衔接配合，组织旅客快速有序下机，防范疫情在机上传播。指导机场进一步梳理优化入境旅客保障流程，合理划分功能区域，提高使用效率；为入境旅客提供全流程服务，通过站位式引导、安排专人为特殊旅客服务、及时协调联检单位等措施，减少旅客在机场的滞留等候时间，确保在最短时间内完成闭环转运。

“近期，个别地区有入境航班的机组和隔离酒店服务保障人员的阳性报告。”孔繁伟介绍，民航局迅速组织开展调查，要求进一步发挥口岸机场疫情防控专班的作用，统筹地方政府、航空公司、机场等单位职员持续做好机场高风险重点管控岗位人员的防控工作，继续落实好高风险岗位人员“两集中”等各项防控要求。同时，加强从业人员岗前培训，严密健康监测和健康管理，强化作业期间的监督检查，切实将闭环做到闭紧闭实闭严，防止破环漏防。

个别口岸城市发生了进口冷链食品相关疫情，如何防控？海关总署卫生检疫司副司长李政良说，海关进一步强化源头管控，加强与出口国家或地区主管部门的沟通磋商，督促输华食品企业落实安全防护责任，严防输华食品及包装在生产、加工、储存、运输等各环节受到新冠病毒污染。进一步优化完善监测检测工作，继续将抽样检测作为监测源头防范污染效果的重要手段。根据检测结果对输入国家或地区的防范污染措施进行检查、调查，对存在问题的境外食品生产企业，依据相关法律法规采取限期整改、暂停进口、撤销注册等措施。此外，严格监督口岸环节预防性消毒工作，并对所有进口冷链食品安全监管工作人员严格实施封闭管理。

6月28日，落实疫情防控“九不准”公众留言板正式上线。国家卫健委综合监督局副局长程有全介绍，6月29日收到投诉4850条，随着工作专班的跟踪督办、31个工作组的现场督导和各省份的持续整改，投诉量整体呈现逐日下降趋势。截至7月7日10时，收到各省份办理反馈信息13862件，其中2253件正在办理，办结11609件、办结率83.7%，整治工作取得阶段性成效。“我们将持续推进专项整治工作，按照整治‘层层加码’专班的工作机制，继续做好线索收集、转办核实、跟踪督办、通报曝光等工作，做到全面收集、及时转办、全力核查、坚决整改，妥善解决‘九不准’相关问题，切实维护人民群众利益。”

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 02 版）