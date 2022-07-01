对医生直播要严管也要厚爱

近年来，不少医务人员在社交平台成为网络红人，通过直播带货。但带货产品质量良莠不齐以及隐藏的法律风险，让医生直播这一现象引来争议。近日，国家卫健委等九部委印发通知，要求严肃查处医疗机构工作人员利用职务、身份之便直播带货。医生做直播是否应该“专公益”，成为医疗系统的热议话题。专家表示，医生做网络直播，还是应以健康公益科普为主。

对于医生直播，特别是直播带货行为，首先需要加强管理。医疗具有公益属性，带货却具有浓厚的营利属性，医生直播带货，必然让营利属性影响公益属性。此外，民众在医生的直播间里购物，看重的是医生的专业背景，体现出他们对医生的信任，而医生直播带货一旦涉假，势必对医生形象和医患关系带来不好的影响。更何况，医生所带货物多为药品、医疗器械、保健品等特殊商品，除了“图财”，还可能“害命”，社会危害更不容小视。

但仅靠严管，难以杜绝医生直播带货。公然叫卖好管，暗示推荐难防；直接销售易于察觉，间接引流或变相广告不易发现。医生的话语间稍微带一点“风向”，背后就可能隐藏着利益。此前有视频平台收回医生账号带货权限，但涉事医生的实名认证账号却在向“小号”引流，并在“小号”上带货，试图绕过监管。这就说明严管也有局限和难度，严管还需要丰富手段，要巧管、细管。

医生直播不仅要严管，而且也值得厚爱。《医师法》赋予了医师宣传推广健康科普知识，进行健康教育和健康指导的义务。此外，对院外患者进行跟踪随访和指导，也是诊疗的重要环节。与发传单、出板报、入户走访、电话随访、集中授课等传统方式相比，通过直播进行科普宣传和健康指导，效率更高、互动性更强、影响面更广。前不久，一位心理咨询师的公益直播引来万人围观，再次用事实证明，网络直播在健康指导等方面的优势不容低估，厚爱医生直播，就是珍惜这种不可替代的宣传与沟通的好载体。

厚爱的关键，是给医生直播一些恰当的激励。尽管甘于奉献的医生很多，但不能以此来要求所有医生。医生搞直播，不能“白打工”，只讲奉献必然难以长久，甚至会导致一些医生想歪招、走邪路。将医生直播的工作量计入绩效，把医生直播所取得的成效作为评定职称的重要决定因素，甚至设立奖励基金，对医生直播进行按量奖励等，让医生在直播间劳有所获，从而更好地调动医生参与的积极性。

医生直播的利弊均十分突出，且处于发展的十字路口。对于这个可塑性极强的新生事物，严管与厚爱缺一不可。用厚爱拓宽和疏通医患沟通和健康科普的正路，用严管堵死直播带货等旁门左道，两方面共同努力，让医生直播进入发展的正途，驶向惠民便民的目的地。