国家卫健委：针对违反“九不准”现象开通留言板 对典型案例将曝光

人民网北京6月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，针对群众反映强烈的违反“九不准”现象，今天，国务院联防联控机制综合组开通了公众留言板，设在国家卫生健康委官网首页，相关部门也公布了问题反映渠道。对于违反“九不准”的问题线索，国家卫生健康委将认真汇总整理，督促地方尽快整改，对典型案例将进行曝光。

第九版防控方案决不是放松防控

今天，国务院联防联控机制综合组在国家卫生健康委官网全文公布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》。方案全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，针对奥密克戎变异株的特点，因时因势对疫情监测、风险人员的隔离管理、中高风险区划定标准等进行了调整。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前，全球疫情继续反弹，我国疫情防控仍然面临较大的风险挑战。第九版防控方案是对防控工作的优化，决不是放松防控，目标是更加科学精准。

另外，米锋介绍，今天上午，国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控工作电视电话会议，强调各地各部门要时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行第九版防控方案，把该管住的坚决管住，该落实的坚决落实，该取消的坚决取消，不一致的措施限期清理。国务院联防联控机制综合组将派出工作组，对地方落实情况进行督导。

修订防控方案基于三方面考虑

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步表示，对防控方案进行修订，主要是基于以下三个方面的考虑：一是疫情形势的变化。目前，新冠疫情仍在世界范围内持续流行，今年以来全国本土疫情发生频次明显增多，疫情波及地区范围比较广，尤其是对长三角、珠三角地区，还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击，我国面临“外防输入，内防反弹”的压力不断加大，防控形势更加严峻复杂。近一个月来，我国疫情防控总体形势向稳趋好，阳性感染人数持续下降，有疫情的地区数量也在减少，为优化调整防控方案创造了窗口期。

二是研究发现病毒变异的特点。奥密克戎变异株已经成为我国境外输入和本土疫情的优势流行株。研究提示，奥密克戎变异株潜伏期短、病毒传播能力更强、传播速度更快，具有更强的免疫逃避能力，传播的隐匿性强，给疫情防控工作带来新的挑战。

三是前期开展了一些试点研究。根据党中央、国务院的决策部署，国务院联防联控机制综合组在4-5月份之间，在大连、苏州、宁波、厦门、青岛、广州和成都等7个城市开展了为期一个月的新冠疫情防控措施优化试点研究工作，取得了大量的科学依据。同时，结合各地的防控工作实践，特别是上海、吉林等地大规模处理疫情的经验教训，还参照了世卫组织上半年发布的指南，所以对防控方案进行了修订。