人民好医生客户端下载量突破1500万

截至2021年12月31日，人民好医生客户端累计下载量为1508.5万，入驻权威名医5200余位，累计直播787期，累计观看总量突破70亿人次。人民好医生客户端多次进入苹果应用商店医疗应用排行榜首位，获第三方评价消费者口碑第一名。

目前，人民好医生客户端已上线多项服务。医院留言板，为网友提供医院满意度调查、留言建议等服务；开通医院号，展示公立医院党建、学术、文化、科室等；建立医生号，打造医生个人品牌，创作科普作品、在线医患互动；人民好医生培训平台，承接国家相关部委、学协会的各类政策解读、临床和学术培训，目前已推出6个专业课程，在线培训医务人员超800万；此外还有寓教于乐的游戏答题、读科普得积分、谣言粉碎机等功能，增加了科普的趣味性和互动性。

新冠肺炎疫情发生以来，人民好医生客户端积极开展疫情科普，第一时间推出网上“新冠肺炎求助者信息平台”以及心理、物资等服务，助力疫情防控。

据介绍，作为人民日报社旗下新媒体平台，由人民网具体建设的人民好医生客户端于2016年12月正式上线。以“一切为了人民健康”为服务宗旨，依托于全国三甲医院专家资源，实现“大专家讲科普”“名医直播互动”“医患互动康友圈”“权威医院医生数据库”等功能，为用户提供全方位全周期的健康管理服务。