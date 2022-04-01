120医生“机械执行急救任务”该如何避免？

3月30日，有网传消息称上海一例哮喘病人因120医生拒绝救援而病亡。31日，上海浦东新区卫健委发布对该事件调查情况，称当事医生当时虽然有紧急救治任务在身，但处置实属不当，已作出停职处理。上海浦东卫健委对该名患者的离世深表悲痛，对急救医生由于经验不足、处置不当未能及时出借车载除颤仪施救患者深为抱歉，同时对全区医务工作人员加强教育。

当前上海疫情形势较为复杂，防控任务极其艰巨，医疗战线面临的工作压力不小，既要防控疫情又要救死扶伤。以上海120急救中心为例，当班急救车增幅近50%，工作量是原先的三倍，工作人员承受着巨大的接听与运行压力。即便如此，120急救工作仍然存在瑕疵，比如这名120急救医生未向求救患者施救，这种有失妥当的做法使得当事急救医生和120急救工作都不免被质疑。

从当地官方通报来看，该急救车当时正在执行对同一小区另一急症患者的急救任务。急症患者已上车，急救车已准备前往医院，也正在这时救护车被求助者拦住，要求救护车医务人员出借车载除颤仪。由于该病人在自己家中，救护车上的急救医生现场无法判断，出于先将车上急症患者送往医院的考虑，没有同意出借。就事发情形来看，120医生未出借除颤仪，似乎有一定道理。

除颤仪是急救车必备的抢救患者的重要仪器设备。假如当时120医生将车载除颤仪出借，将面临隐忧，一旦急救车上的患者需要除颤仪而车上没有，患者就面临生命危险；而且，缺少除颤仪的急救车是残缺的，不利于急救车履行职责。另外，除颤仪作为公共财产，出借时也要履行相应手续。从这些角度而言，该120医生未向求助者出借急救车除颤仪，也情有可原。

不过，从另一个角度来看，该120医生未出借除颤仪，明显缺乏职业精神。新版《医师法》第3条规定，医师应当坚持人民至上、生命至上，发扬人道主义精神，弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神，恪守职业道德，遵守执业规范，提高执业水平，履行防病治病、保护人民健康的神圣职责。第27条规定，对需要紧急救治的患者，医师应当采取紧急措施进行诊治，不得拒绝急救处置。

虽然急需除颤仪的患者，并不在该急救车急救任务中，但既然需要除颤仪说明患者情况危急，作为120急救医生，应该对所有急症患者一视同仁。

120医生在执行急救任务过程中可能会面对各种突发情况，这考验着急救医生应变能力和认识水平。在此次事件中，医生用机械的方式处理突发情况，结果却让求助患者失去了挽回生命的机会。如果这名医生站在救助者的角度换位思考，也许就能果断施以援手，做出更明智的选择。

急救车外出工作遇到的情况较复杂，如果随车医生经验不足，就容易出现处理方式不当的问题。对此，既要对120医生加强培训，使他们掌握更多应对复杂情况的方法，也要对《院前医疗急救管理办法》进行细化和完善，帮助医生克服机械思维方式。特别要对120医生加强职业教育，不仅用《医师法》教育急救医生履职尽责，也要从医德角度教育急救医生做合格的仁医。（丰收）