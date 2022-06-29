缩短隔离期限 第九版新冠肺炎防控方案来了

“奥密克戎变异株绝大部分能在7天内检出。”在6月28日国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，基于此，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》对疫情相关风险人员的隔离管控时限和方式进行了优化。

当日，国务院联防联控机制综合组在国家卫生健康委官网全文公布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，因时因势对疫情监测、风险人员的隔离管理、中高风险区划定标准等进行了调整。

隔离管控时限缩短， 方案调整是优化不是放松

王丽萍介绍，第九版防控方案将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，核酸检测措施从“集中隔离医学观察第1、4、7、14天核酸检测，采集鼻咽拭子，解除隔离前双采双检”调整为“集中隔离医学观察第1、2、3、5、7天和居家健康监测第3天核酸检测，采集口咽拭子”，解除集中隔离医学观察前不再进行双采双检。密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”调整为“7天居家隔离医学观察”，第1、4、7天核酸检测。

“第九版防控方案是对防控措施的优化调整，不是放松防控，而是要求更高、更规范、更准、更快。”国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，新版防控方案的落实关键是要把该管住的重点风险管住、该落实的落实到位、该取消的要坚决取消，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，充分利用资源，提高防控效率，统筹疫情防控和经济社会发展。

新版方案加密高风险职业人群的核酸检测频次，在基层医疗卫生机构增加抗原检测作为疫情监测的补充手段。新版方案还新增了药品监测要求，这意味着本土疫情发生后，购买退热、止咳、抗病毒、抗生素、感冒等药物的人员需要进行实名登记，这便于督促用药人及时开展检测。

同时，方案里还明确了不同场景下区域核酸检测策略，对省会城市和千万级人口以上城市、一般城市、农村地区，分别明确了发生疫情后区域核酸检测的启动、终止条件及相应的核酸检测策略。

警惕境外输入传播， 奥密克戎亚分支或引发新一轮流行

国际上，新冠肺炎疫情的主要流行毒株仍在持续演变。中国疾控中心病毒病所研究员王文玲介绍，世界卫生组织于5月18日将6种奥密克戎变异株的亚分支列为“监测中的关切变异株进化分支”，分析结果显示，目前位列前三位的奥密克戎亚分支是BA.5、BA.2和BA.4，且BA.5近期占比呈较快上升趋势。BA.4和BA.5已成为南非、葡萄牙、英国、以色列等国的主要流行毒株；近期，法国、荷兰等欧洲多国和美国也出现BA.4和BA.5感染者增加的情况。有专家预测，今夏全球可能面临由BA.4或BA.5引起的新一轮流行。

初步研究结果显示，新冠病毒奥密克戎变异株BA.4和BA.5的传播力和免疫逃逸能力略有增强，防控难度将有所增加，我国外防输入压力增大。“我们要高度警惕奥密克戎BA.4和BA.5从境外输入传播，近期在境外输入病例中发现了BA.4和BA.5，并且感染者数量还有不断增加的迹象。”雷正龙说。