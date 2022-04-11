火热的直播带来可观的收入，导致网络直播行业偷税漏税现象时有发生。自从某知名网络主播被杭州税务部门依法追缴税款罚款13.41亿元以来，直播行业规范纳税问题备受社会关注和热议。

重罚违法主播是监管部门释放对直播带货行业整治的决心，也是引导行业从无序走向有序的一个必经且必要阶段。日前，国家互联网信息办公室、国家税务总局、国家市场监管总局联合印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》（以下简称《意见》），着力构建跨部门协同监管长效机制，加强网络直播营利行为规范性引导，鼓励支持网络直播依法合规经营，促进网络直播行业在发展中规范、在规范中发展。

近两年，受疫情防控影响，网络直播行业快速兴起，直播带货在促进灵活就业、服务经济发展方面发挥了重要作用。直播经济是经济发展的新业态，赚钱也快，在此过程中，部分网络主播的税收违法行为扰乱了税收征管秩序，破坏了公平竞争的市场环境。税务部门依法依规对有关网络主播税收违法行为进行查处，有利于平台经济长期规范健康发展。

主播规范纳税，谁来管？用网友的话讲，“就不该有平台管不了的主播！”网络直播平台应认真落实管理主体责任，加强网络直播账号注册管理和账号分级分类管理，每半年向网信、税务部门报送存在直播营利行为的网络直播发布者个人身份、直播账号、网络昵称、取酬账户、收入类型及营利情况等信息，配合监管部门开展执法活动。

主播规范纳税，怎么管？《意见》明确提出，网络直播平台、网络直播服务机构应依法履行个人所得税代扣代缴义务，不得转嫁或者逃避个人所得税代扣代缴义务，不得策划、帮助网络直播发布者实施逃避税。对为网络直播发布者违法违规策划、帮助实施偷逃税行为的中介机构及相关人员依法严肃处理和公开曝光。

网络直播是新兴事物，准入门槛低、法规尚待不断健全。主播在直播盈利过程中，不可贪婪，不能无视规则。直播平台要担起主体责任，保证主播规范纳税，促使网络直播行业进一步走向规范和良性发展。