新冠疫苗一年挽救近2000万人生命

英国科学家在《柳叶刀·传染病》杂志上发表论文称，数学建模显示，新冠疫苗在问世第一年就拯救了全球近2000万人的生命，将当年全球新冠病毒潜在病亡人数减少了一半。

该研究梳理了全球185个国家和地区的新冠病毒病亡记录和额外病亡人数数据，研究表明，开始接种疫苗后第一年，新冠病毒导致的3140万潜在病亡人数中，有1980万人因接种疫苗而免于病亡。而且，疫苗让高收入和中上收入国家的很多人受益，研究人员估计，在这些国家，疫苗的普及让1210万人免于病亡。

最新研究主要作者、帝国理工学院医学研究理事会全球传染病分析中心研究员奥利弗·沃森说，这项研究表明，疫苗接种对新冠病毒大流行具有“显著的全球影响”。

研究人员还发现，如果2021年底前，每个国家40%的人口接种疫苗这一目标能够实现，可以避免近60万人病亡。此外，近80%的病亡因接种疫苗提供的直接保护而得以避免，430万例病亡因疫苗接种者提供的间接保护而得以避免。

此前，已经有一些区域性研究评估新冠疫苗挽救了多少条生命，但这一最新研究是科学家们第一次通过建模，量化接种疫苗在全球层面上的影响。凯撒家庭基金会的一项研究发现，在2021年6月至2022年4月间，如果能更及时地接种疫苗，美国有25万人可以免于病亡。