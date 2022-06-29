白发拔一根长十根？医生揭露真相

对镜看白发，缘何日渐多？有人认为，白发拔一根长十根，经常拔就会导致白发越来越多。那么，这个传言到底有没有科学依据？本期《1分钟养生课》邀请湖南省人民医院皮肤二病区主任肖伟荣，为广大网友讲解相关知识。

“白发不能拔，拔一根长十根，这是没有科学依据的。”肖伟荣说。

那么，为什么随着年纪增长，乌黑的头发变白，甚至有些年轻人也已经“早生华发”？对此，肖伟荣说，年轻人头发乌黑，是由于发根毛囊中存在着黑色素。而促进这种黑色素合成的，是人体细胞中的一种酶——酪氨酸酶。随着年龄增长，酪氨酸酶的活性降低，就会导致毛囊中的黑色素流失，黑头发就会慢慢变灰，再变白。

肖伟荣表示，其实每一个毛囊中的黑色素只作用于产生在同一个毛囊的头发，毛囊和毛囊之间并不会互相影响。有些人觉得白头发越拔越多，很可能是越来越多的毛囊自然出现酪氨酸酶活力下降，黑色素自然流失并且不再生成导致的。换句话说，头发本来就处于自然变白的过程中，拔与不拔，白头发都会越来越多，与 “拔”的动作没有必然联系。

肖伟荣说，酪氨酸酶产生黑色素的过程中需要微量元素的辅助，如铜、 锌、铁等。如果身体缺乏这些微量元素，就会影响黑色素的生成，从而导致头发变黄乃至变白。此外，遗传因素、精神因素等也是白发产生的重要原因。

“虽然白头发不会越拔越多，但不建议经常拔白头发，万一因经常拔白头发而引发毛囊炎或其它更严重的皮肤病，那就得不偿失了。”肖伟荣说。

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