主题党日活动现场

6月28日，中国中医科学院西苑医院开展主题党日活动。活动以线上、线下相结合的方式进行，医院党委书记张允岭、总会计师刘辉、党委副书记李秋艳及党委委员、纪委委员、在京在职党支部书记、新入党人员、党员代表参加主会场活动，援柬埔寨中医抗疫医疗队临时党支部、京外党支部、离退休党支部、学生党支部和在职党支部的其他党员线上参加。主题党日活动由李秋艳主持。

现场为“光荣在党50年”的老党员颁发纪念章，激励全院职工以老党员为榜样，牢记初心使命，坚定理想信念，传承红色基因，铭记崇高责任，务实砥砺奋进，推进医院各项工作迈上新台阶。

面对鲜红的党旗，张允岭带领线上线下全体党员一起重温入党誓词，向党的生日献出一份忠诚礼物，表达共产党员坚定不移的政治信念和矢志奋斗的坚强决心。

在专题党课环节，张允岭带领大家一起回顾了党领导中医药振兴发展的历程，强调了推动中医药振兴发展要坚持党的领导、文化自信、守正创新。号召党员干部职工在党的领导下，携手同心，为做大做强中国中医科学院，将医院建设成为让人民群众满意的中医院而不懈奋斗。

此外，在主题讲读活动上，党支部推荐的5位阅读者分享了他们的阅读心得，让爱读书、读好书、善读书蔚然成风，提升职工思想境界、增强精神力量。

院党委号召各党支部以此次主题党日活动为契机，不断丰富党支部的活动形式，抓好各项组织生活制度落实，全面提升党支部的组织力，强化党支部的政治功能，推进党支部标准化规范化建设，争创“四强”党支部，团结带领广大党员群众立足本职、努力工作。（中国中医科学院西苑医院供稿）