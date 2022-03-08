北京：不用选医保也能报销的医院，这样查询！

人民网北京3月8日电 （记者乔业琼）目前，北京市共有2900余家基本医疗保险定点医疗机构，按照北京市基本医疗保险参保人员就医管理规定，除本人选定的定点医疗机构以外，所有定点中医医院、定点专科医院和39家定点A类医院为参保人员共同的定点医院，无需选择，可按规定就医。自2021年7月1日起，北京市所有定点社区卫生服务机构也作为参保人员共同的定点医院，无需选择，可按规定就医。

查询方法为：登录北京市医保局官网，点击便民查询-定点医疗机构，进入页面后，点击“无需事先选择的定点医疗机构”选项，同时可选择所属区、医院类别、医院等级，或输入定点医院名称进行详细查询，找到想了解的医院后，点击医院名称可查看该医院的等级、类别、编码、所属区县和地址等。







来源：国家医保局官网截图

北京39家定点A类医院包括：

1、中国医学科学院北京协和医院

2、首都医科大学附属北京同仁医院

3、首都医科大学宣武医院

4、首都医科大学附属北京友谊医院

5、北京大学第一医院

6、北京大学人民医院

7、北京大学第三医院

8、北京积水潭医院

9、中国中医科学院广安门医院

10、首都医科大学附属北京朝阳医院

11、中日友好医院

12、北京大学首钢医院

13、首都医科大学附属北京中医医院

14、首都医科大学附属北京天坛医院

15、北京世纪坛医院(北京铁路总医院)

16、北京市健宫医院

17、北京市房山区良乡医院

18、北京市大兴区人民医院

19、北京市石景山医院

20、北京医院

21、首都医科大学附属北京安贞医院

22、首都医科大学附属北京潞河医院

23、国家电网公司北京电力医院

24、航空总医院

25、北京市海淀医院

26、北京市垂杨柳医院

27、北京市昌平区医院

28、北京市顺义区医院

29、北京市平谷区医院

30、北京市密云区医院

31、北京市延庆区医院

32、北京怀柔医院

33、北京清华长庚医院

34、中国医学科学院阜外医院

35、中国中医科学院西苑医院

36、首都医科大学附属复兴医院

37、航天中心医院

38、北京燕化医院

39、北京市第二医院