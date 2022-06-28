直播预告：慢性疲劳综合征和失眠的中医调养

慢性疲劳综合征是一种主要特征为极度疲劳，休息后无改善的疾病，同时可能伴有记忆力下降、注意力不集中、咽喉肿痛、淋巴结大、肌肉酸痛、无红肿的多关节疼痛等症状。那么，慢性疲劳综合征应如何治疗？又该怎样通过中医方法进行调养？

6月29日15:00至16:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出“千名医师讲中医”系列直播，将邀请北京中医药大学东方医院副主任医师曹云松做客直播间，为大家讲解慢性疲劳综合征和失眠的中医调养方法，千万不要错过。

专家介绍：

曹云松，中医临床博士，副主任医师，硕士生导师。任中华医学会内科分会青年委员，北京中西医结合学会科技成果转化专业委员会委员，北京中西医结合学会西学中工作委员会委员，世界中医药学会联合会心身医学专业委员会理事等。

擅长：运用中医经典理论及古方，治疗长期反复顽固性失眠、更年期综合征、神经官能症、功能性消化不良等内科疑难杂症。

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