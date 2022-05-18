播出预告：慢病患者夏季养身从“肾”开始

近年来，随着高血压、糖尿病等疾病发病率的不断攀升及人口老龄化的影响，我国慢性肾脏病发病率呈现逐渐上升趋势。慢病患者、尤其是慢性肾脏病患者在春夏换季之时，应该做好哪些准备？对于慢性肾脏病伴有心血管、糖尿病的患者而言，在居家用药等方面有哪些需要特别注意的地方？

5月19日19:00，“人民好医生”客户端将邀请到郑州大学第一附属医院肾脏内科主任医师、郑州大学肾脏病研究所副所长王沛做客演播室，从夏季养“肾”知识大揭秘、慢性肾脏病常见并发症以及慢性肾脏病的长期规范管理三方面进行科普讲解。

专家介绍：

王沛，主任医师、医学博士、郑州大学肾脏病研究所副所长、郑州大学第一附属医院血液净化中心主任。中华医学会肾脏病学分会青年委员会副主任委员，中华预防医学会肾脏病防治专委会常务委员，河南省血液净化质控专委会副主任委员、河南省医学会血液净化专委会副主任委员、中国医院协会血液净化中心管理分会血管通路工作组成员。河南省优秀青年科技专家。

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