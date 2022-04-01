国家卫健委：3月全国累计报告本土感染者10万3965例 波及29个省

人民网北京4月1日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，3月1日-31日，全国累计报告本土感染者10万3965例，波及29个省，呈现出点多、面广、频发的特点。其中，1万例以上的省份有2个、吉林省疫情仍处于发展阶段，累计报告感染者超过44000例。吉林市和长春市管控区域内社区传播还没有阻断；上海市疫情正处于快速上升阶段，累计报告感染者超过36000例，并外溢到部分省份，近期感染者数量仍将增加。近日全国报告新增感染者90%来自于这两个省市。

“另外，3月1-31日，还有5个省份累计报告感染者超过1000例，有12个省份累计报告感染者在100-1000例之间。辽宁沈阳、河北唐山、福建泉州疫情社区传播的风险依然较高。山东、江苏、浙江的疫情整体趋好。广东疫情整体平稳，但外防输入压力时刻存在。北京近5天报告的感染者均来自管控人员，疫情整体平稳。”雷正龙说。

雷正龙表示，总的来说，近期全国大部分地区疫情形势整体向好，也说明我们的防控措施是行之有效的。但是我国疫情防控面临“外防输入、内防反弹”的压力依然很大，同时段多地发生奥密克戎疫情的风险依然存在，防控形势仍然严峻复杂。