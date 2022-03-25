国家卫健委：我国2.12亿60岁以上老年人完成新冠病毒疫苗全程接种

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准、坚持不懈抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，目前全国60岁及60岁以上的老人超过了2.64亿，其中有超过2.12亿的老人已经全程接种了新冠病毒疫苗。从目前监测的结果分析来看，60岁以上的老年人不良反应发生率低于其他年龄段不良反应的发生情况。从前期临床试验的结果和现在疫苗应用的监测结果来看，没有显示80岁以上老年人更容易出现不良反应的情况。

王华庆表示，接种疫苗会出现一些一般反应，主要表现为发热、头疼、浑身酸疼、局部疼痛和红肿现象，这些绝大多数都不需要特殊的处理，自己就会痊愈。但是在监测过程中也看到，有一些人接种之后出现极罕见的不良反应，主要表现为过敏性休克。现在对于接种后要留观30分钟，其实一个主要的目的就是在现场及时发现疫苗引起严重过敏反应，如过敏性休克。因为过敏性休克属于急性疾病，绝大多数都在30分钟内出现，如果出现这种情况的话，每个接种单位的现场都有急救药品，也有急救的措施和急救的大夫，通过他们对这种情况的处理，就会把风险降到最低程度。

王华庆强调，老年人接种疫苗之后可能会出现一些身体不适的情况，如果感觉到症状比较重，或者持续时间比较长，或者原有的疾病出现了复发的情况时，建议要及时就医。如果怀疑是疫苗引起的，要向接种单位进行报告。

据悉，截至3月24日，全国累计报告接种新冠疫苗32亿4359.9万剂次，疫苗接种总人数达12亿7554.1万，已完成全程接种12亿4077.7万人，覆盖人数占全国总人口的90.47%，全程接种人数占全国总人口的88.01%。完成加强免疫接种6亿7127万人，其中序贯加强免疫接种1219.1万人。60岁以上老年人新冠疫苗接种覆盖人数达2亿2271.9万人，完成全程接种2亿1215.3万人，完成加强免疫接种1亿3823.7万人。截至目前，江西、安徽、山东3个省60岁以上老年人接种率已经超过90%。重庆、河南、湖北、贵州、河北、四川、云南7个省市超过85%。