十八大以来我国重大疾病防控取得哪些成效？国家卫健委解答

人民网北京6月17日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来重大疾病防控工作进展与成效。

疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。国家卫生健康委疾控局一级巡视员、副局长雷正龙在会上介绍，党的十八大以来，国家卫生健康委坚定不移地贯彻预防为主的方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，不断完善疾病预防控制体制、体系建设、策略措施，重大疾病防控取得显著成效。

一是法律法规政策体系不断健全完善。制修订《传染病防治法》、《精神卫生法》、《疫苗管理法》等法律和《艾滋病防治条例》、《血吸虫病防治条例》等法规规章。印发艾滋病、结核病、地方病、慢性病等重大疾病防治规划，发布实施防控类标准百余项。建立国务院防治重大疾病工作部际联席会议制度，极大提高了疾病防控工作法制化、制度化、标准化、规范化。

二是筑牢严密的公共卫生监测网。全民健康保障信息化工程国家级疾控信息系统上线运行，建成了全球最大、横向倒边、纵向到底的疾病和健康危险因素监测网络，重点地方病和饮用水水质监测网络覆盖到全国所有乡镇，以近视为主的学生常见病及健康危害因素监测与干预体系日趋完善。

三是重点传染病和地方病防控成效显著。全国传染病疫情总体保持稳中有降，做好新冠肺炎常态化防控和应急处置，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康，国家免疫规划疫苗接种率持续保持在90%以上，艾滋病病死率、结核病报告发病率显著下降，通过了世界卫生组织国家消除疟疾论证，所有血吸虫病流行县达到传播控制标准，重点地方病区县总体控制，消除率达到99.9%。

四是慢性病防治和精神卫生工作稳步推进。启动全民健康生活方式行动县，覆盖率超过97%，建成488个国家慢性病综合防治示范区，重大慢性病过早死亡率从2015年的18.5%下降到2021年的15.3%。在册严重精神障碍患者服务管理覆盖到全国所有的区县，2021年底，在册的患者规范化管理率达到92%。

五是统筹推进疾控系统健康扶贫工作。启动实施凉山州艾滋病防治与健康扶贫攻坚第一阶段行动和重大传染病防治攻坚第二阶段行动。凉山州艾滋病治疗覆盖率从41.1%提升到94.8%，新发感染率从0.064%下降到0.02%。指导贫困地区实施结核病、包虫病等重点传染病防治，地方病综合防控三年攻坚行动，提高了健康扶贫的精准性和防控成效。

六是积极开展国际交流合作。派出公共卫生专家赴西非支援抗击埃博拉疫情，同许多国家、地区、国际组织分享抗疫经验，共建中国智慧和力量，实现传染病从国内防控到参与全球合作的历史性跨越。

“下一步，我们将继续以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合，充分发挥党委和政府的作用，以规划和专项行动为抓手，加强部门协作，加大社会动员，推动各项防控措施落地见效，开启疾病预防控制工作高质量发展的新征程。”雷正龙说。