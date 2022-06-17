封控期间如何做好心理调试？陆林院士给出这些建议

人民网北京6月17日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来重大疾病防控工作进展与成效。

新冠肺炎疫情的发生对很多人的心理产生一定影响，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林表示，对疫情期间隔离的人、封控的人和在家的人，或者暂时缺少社会交往的人，除了疫情防控减少感染以外，也要保证心理的健康。

“规律的生活、规律的休息、规律的锻炼，即使封控在家，也要按时起床、按时吃饭、按时休息，不要熬夜，这是最简单的维持身体健康、心理健康基本的原则。”陆林建议，在这个基础上，如果有问题，就要寻求帮助。简单的帮助，朋友、亲戚、家人，自己的老师、同事，能帮助缓解一些心理问题。最后就是到专业机构去寻找帮助，大部分人的问题也可以解决。

陆林表示，近十年来，我国对突发事件的心理干预工作经历了从无到有，建章立制的过程，现在国家有《精神卫生法》《基本医疗卫生与健康促进法》，这些法律和制度都规定了对突发事件开展心理救援的工作，也包括新冠肺炎发生以后，社会还有民众心理健康的预防干预问题。在新冠肺炎疫情以后，以国务院联防联控机制还有多个部门发布了针对新冠肺炎患者、隔离人员等人群的心理疏导工作方案8个。各个地市也做了不少工作，比如上海、江苏专门针对精神卫生工作制定了地方的一些条例。

陆林介绍，新冠肺炎疫情对全社会、对人类，甚至对大部分的国家很多人都产生了很大的影响，世界卫生组织在新冠肺炎疫情一周年的时候发布了报告，认为新冠肺炎在心理方面的影响持续时间至少是十年、二十年以上。特别是对青少年，因为长期缺少同伴的交流，有可能面临着他将来成人的时候社会交往方面的不协调甚至有一些缺陷。

“我国在这方面早早采取措施来应对这些问题，在疫情之后，专门成立了新冠肺炎防治心理服务队伍，另外全国建立了很多热线平台和电话，设立了心理援助热线有660多条。心理援助的热线和心理慰藉干预的电话看似很简单，但是有些心理或者应急问题，通过这个电话很多人也是能够得到缓解的。”陆林说。