国家卫健委：2021年27种法定传染病报告发病率相比2012年降19.3%

人民网北京6月17日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来重大疾病防控工作进展与成效。

对于各类传染病的发病趋势，国家卫生健康委疾控局一级巡视员、副局长雷正龙在会上表示，从2012到2021年十年间，我国传染病防控能力不断提升，各项防控政策不断落实落地，传染病防控效果十分显著。

雷正龙介绍，国家卫生健康委对27种甲乙类法定传染病进行了持续监测，报告发病率显著下降。2012年，中国内地27种甲乙类法定传染病总共报告3216932例，报告的发病率是238.68/10万。到了2021年，27种甲乙类法定传染病报告是2711785例，报告发病率是192.58/10万。所以，2021年相比2012年下降了19.3%。

其中几类传染病，一个是肠道传染病，2021年报告的发病率为7.42/10万，较2012年下降67.9%。呼吸道传染病，2021年报告发病率是48.18/10万，较2012年下降35.6%。以前常见的儿童发热出疹疾病，就是麻疹，现在降到非常低的水平，2021年我国的发病率是0.039/10万，现在很少见了。还有血源及性传染性疾病，2021年报告发病率为131.03/10万，较2012年下降3.7%。

“传染病防控率的下降跟传染病防控的落地落实有关，一旦防控措施一放松，那就可能反弹。所以希望大家还是要一如既往的把防控措施落实到位、压实到位。”雷正龙说。