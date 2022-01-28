天津市委市政府向张伯礼院士致新春慰问信：胸怀大局，无私奉献

天津市人民政府网站截图

人民网北京1月28日电 （记者张文婷）近日，天津市委、市政府向“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼致新春慰问信，表达诚挚问候和美好祝福。

慰问信中说，回首这一年，张伯礼院士秉持国家和人民利益至上，胸怀大局，无私奉献，为全国疫情防控，为中医药事业振兴，为天津高质量发展，倾注了大爱情怀，荣获全国道德模范称号，令我们钦佩不已。特别是面对奥密克戎病毒株引发的首起本土聚集性疫情，张伯礼院士再次闻令而行、冲锋一线，为天津疫情防控作出了突出贡献。新时代建功新业绩。

正在海河医院参加会诊的张伯礼院士表示，面对国内第一场本土传播奥密克戎疫情，天津初步形成“早、准、全”的防控策略体系，取得疫情防控阶段性成效。未来，要建设好现代中医药海河实验室，为天津中医药产业发展不懈奋斗。