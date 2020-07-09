夏季户外活动谨防蜱虫

病例

近日，青岛市第六人民医院接诊了20余位被蜱虫咬伤的患者，他们大部分病情较重，其中四人不幸身亡。端午节过后，一位北京的妈妈带着孩子来到医院就诊，说端午假期全家去郊区游玩，回家后发现孩子身上多了两个会动的“黑豆豆”，怎么也弄不下去。医生用皮肤镜检查了一下患儿的皮肤，发现患儿左肩上有两个2至3毫米大小的灰黑色虫体，两只小虫头部扎入皮肤，正在吸血，小脚还在动呢。医生告诉孩子妈妈，这两个“黑豆豆”是蜱虫，然后立刻用石蜡油封包虫体。一个小时后，两只虫子已经基本不动了，医生用镊子把两只小虫拉出皮肤。受惊的妈妈长舒了一口气。医生告诉她，孩子还需要口服几天抗生素，避免继发感染。

1.什么是蜱虫

蜱虫俗称草爬子，属于寄螨目、蜱总科。又分为硬蜱科、软蜱科和纳蜱科。我国已记录硬蜱科104种，软蜱科13种。蜱虫常寄宿于牲畜等动物皮毛间，野外蜱虫则多蛰伏在浅山丘陵的草丛、树木或山地泥土中。

2.蜱虫叮咬对人体有哪些危害

蜱虫的危害主要表现在两个方面：一方面，被蜱虫叮咬部位会出现皮肤损伤和瘙痒，甚至发生严重的过敏反应。另一方面，蜱虫是一些人兽共患病的传播媒介和宿主。蜱虫可以传播的疾病主要有发热伴血小板减少综合征、粒细胞无形体病、森林脑炎、莱姆热、出血热等。

其中，发热伴血小板减少综合征最常见。主要临床表现为发热，体温多在38℃以上，重者持续高热，可达40℃以上，伴乏力、食欲缺乏、恶心、呕吐等，部分病例有头痛、肌肉酸痛、腹泻等症状。绝大多数患者预后良好，少数患者病情较重且发展迅速，可因多脏器功能衰竭而死亡。

3.蜱虫如何寻觅宿主

蜱虫嗅觉敏锐，特别是对动物的汗臭和呼出的二氧化碳极为敏感。感知距离可达15米。蜱虫的幼虫、若虫和成虫都可吸血，吸饱血后就脱离宿主。蜱虫的吸血量很大，各发育期饱血后身体可胀大几倍至几十倍。

4.怎样防止被蜱虫叮咬

应尽量避免在蜱虫主要栖息地如草地、树林等环境中长时间停留坐卧。如需进入此类地区，应注意加强个人防护，要穿长袖衣衫，扎紧裤腿、袖口。外出归来后洗澡更衣，仔细检查身体和衣物。另外要消灭家中宠物身上的蜱虫，可喷洒敌百虫等杀虫剂。

5.被蜱虫咬了该怎么办

摘除蜱虫越早越好，如果摘除不及时，蜱虫会叮咬很长时间，吸很多血，可能释放更多的毒素和病原体。那么如何摘除呢？蜱虫头部有倒钩，越拉钩得越紧，而且生拉硬拽还容易将蜱虫的头部残留在皮肤内。因此条件许可时，最好寻求医生帮助。

若自行处理时，最好用酒精、百草油、煤油、松节油或旱烟油等涂在蜱虫头部。或在被叮咬部位旁边点燃蚊香，以“麻醉”蜱虫，让其自行松口脱落。也可用尖头镊子垂直向上取出，再用碘酒或酒精做局部消毒处理。但无论是蜱虫自行脱落还是被人工取出，都要随时观察身体状况。当身体出现不适时，如发热或者被叮咬部位有发炎破溃及红斑等症状时，要及时就诊。就诊时一定要把被蜱虫叮咬的事告诉医生，避免错过最佳治疗时机。

（作者：北京清华长庚医院皮肤科医师）