以更大力度开展药品安全专项整治 国家药监局提出五要求

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，5月30日，国家药监局召开药品安全专项整治工作推进会，推动全系统以更大力度深入开展药品安全专项整治。

今年以来，国家药监局周密部署开展药品安全专项整治行动。全系统按照标本兼治、打建结合的原则，坚持问题导向和结果导向，加强制度建设，构建药品安全长效机制，严查大案要案，着力消除安全风险隐患。

会议要求，全系统要采取更加坚决有效的措施，推动专项整治工作取得新进展。一要在组织推动上下功夫。加强组织领导，对整治任务的落实情况进行督导检查，积极组织开展经验交流，充分发挥示范引领作用。

二要在加强协作上下功夫。坚持社会共治思维，推进案件查办全国“一盘棋”“一张网”，强化行行衔接、行刑衔接、行纪衔接，进一步增强监管工作的协调性和威慑力。

三要在严查违法上下功夫。加大对违法行为的处罚力度，落实违法行为处罚到人要求，依法实施联合惩戒，形成强大震慑。

四要在能力建设上下功夫。认真贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，按照“强基础、补短板、破瓶颈、促提升”的要求，全面加强药品监管能力建设，加快提升药品安全监管现代化水平。

五要在落实责任上下功夫。完善工作机制、创新工作方式，推动企业主体责任、地方政府属地管理责任、监管部门监管责任的全面落实。

据了解，今年2月11日，国家药监局召开深入开展全国药品安全专项整治行动工作视频会议明确，此次专项整治行动的总体要求是：按照“四个最严”要求，坚持深入开展专项整治与建立健全长效机制、严厉打击违法犯罪行为与强化日常监管相结合，针对药品、医疗器械、化妆品领域群众反映强烈的问题，以严厉打击制售假药劣药、违法生产中药饮片、网络非法销售为重点，严防严管严控质量安全风险，集中深入开展药品安全专项整治，查处一批大案要案，公布一批典型案例，移送一批犯罪线索，消除一批风险隐患，完善监管机制，堵塞监管漏洞，消除监管盲区，提升监管能力，切实维护药品安全和人民群众生命健康。